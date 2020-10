El recuerdo de gobernadores para Néstor Kirchner a diez años de su fallecimiento

Compartir

Los gobernadores de Buenos Aires, Chaco, Formosa, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Catamarca, La Pampa y Tucumán, además de legisladores de todo el país, recordaron hoy al expresidente Néstor Kirchner a diez años de su fallecimiento y destacaron sus dotes de líder y las decisiones políticas que tomó durante su mandato, además de su condición de amigo y militante.

Para el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, “Néstor significó la vuelta de la política, hizo que muchísimos jóvenes nos sintiéramos, por primera vez, parte de un proyecto político transformador”, según anotó en redes sociales donde agregó: “Participé, junto al Presidente del homenaje a Néstor Kirchner a 10 años de su fallecimiento”.

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, afirmó en declaraciones radiales que “Juan Domingo Perón, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner han sido los presidentes que han transformado la Argentina”.

El mandatario chaqueño sostuvo que “hoy es una oportunidad para recordarlo con su impronta, con sus decisiones estratégicas que le cambiaron la vida al país y con algunos recuerdos que para mí lo hicieron único. Néstor ha sido extraordinario porque le dijo no al FMI cancelando sus obligaciones teniendo ejercicio autónomo y soberano de la política económica: sin deuda pública, con baja inflación y generando empleo”, expresó.

Por su parte, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, también recordó “al político, estadista, militante y amigo del pueblo de Formosa” Néstor Kirchner.

En sus redes sociales, el mandatario escribió que “Néstor fue un compañero de lucha y de sueños, se hizo formoseño con los formoseños y patriota con los argentinos” y escribió que “a 10 años de su partida, sigue presente en el corazón de quienes amamos esta Patria y recordamos a Néstor como un incansable luchador para hacerla más justa, libre y soberana”.

También el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, sostuvo que Kirchner “nos demostró que con un sueño y convicciones se construye la Patria”. Reconoció que Kirchner generó políticas de Estado con el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Y consideró que Kirchner “marcó un rumbo” en la historia del país e inculcó que “con el bienestar del pueblo no se especula”.

Por su parte, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, utilizó sus redes sociales para recordar a Néstor Kirchner y escribió que “a diez años de su fallecimiento, recordar a Néstor Kirchner, es recordar al militante político, al trabajador incansable, al hombre que marcó un camino para construir con valores y convicciones una Argentina diferente”.

“Y también es recordar, desde lo más profundo del corazón, a un gran amigo de los santiagueños”, puntualizó.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, recordó al expresidente y expresó: “A 10 años de su partida, de esta manera lo recuerdo: un gran caminante, siempre entre la gente y para la gente”.

Al tiempo que el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, escribió en su cuenta de Twitter: “Hace una década nos dejaba un hombre que, con valores y convicciones, marcó el camino para construir otra Argentina: la del desarrollo, la inclusión social y la autonomía. El presidente que cambió para siempre el país vive hoy en el corazón de millones de argentinos”.

Manzur participó hoy de un acto para rendir homenaje al expresidente argentino, en la ciudad de La Banda del Río Salí: “Hoy vinimos con el vicegobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo y distintos dirigentes, a rendirle un homenaje al expresidente Néstor Kirchner para recordar cosas lindas: anécdotas, esperanza, encuentros, todo lo que hizo y ayudó a Tucumán”, señaló el gobernador.

Por su parte, para el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, “el mejor homenaje que podemos hacerle a Néstor Kirchner es, de la mano del peronismo, volver a poner a la Argentina de pie”, según expresó en su perfil de Twitter. El diputado y tres veces gobernador de la provincia de San Juan, José Luis Gioja, aseguró en redes sociales que “Néstor vive en el pueblo y en el corazón de todos y todas” y publicó una foto de ambos riendo a la que agregó este texto: “Así lo recuerdo yo. El flaco no solo te daba el apoyo que necesitabas como dirigente político sino que iba más allá y te regalaba la mayor sonrisa que ibas a tener ese día. A esas personas, no se las olvida jamás. ¡Abrazo grandote al cielo, amigo!”.

También la vicegobernadora de Santa Fe, Alejandra Rodenas, sostuvo en un comunicado que “hace diez años, Néstor Kirchner ingresó para siempre en la memoria de las grandes mayorías y dejó un legado insoslayable: le devolvió el valor que la palabra había perdido en la política”.

“El decir y actuar en consecuencia tuvo efectos en las capas más sensibles de la comunidad: los más jóvenes, los más reactivos a la hipocresía imperante, se enamoraron del Presidente que dijo para qué quería serlo, qué haría, y lo estaba cumpliendo”, remarcó.

“Gracias, compañero. Te recordamos con alegría. Te extrañamos desde el compromiso”, finalizó.

Por su parte, la senadora Anabel Fernández Sagasti recordó hoy al ex presidente y su proyecto político “que cambió la vida de muchos, y la mía, ya que tenía pensado ser abogada y luchar por lo que creo desde mi profesión, pero entendí que la lucha es colectiva, que si la sociedad en su conjunto no mejora no hay solución real posible”.

Desde el sur del país, el intendente de Ushuaia y referente de La Cámpora en el distrito, Walter Vuoto, difundió una carta donde sostuvo que “algunos de los sueños de Néstor son una realidad”.

“Hemos logrado cuidar su legado y hacerlo crecer pese al ataque permanente y estigmatizante que hemos sufrido. La fuerza de sus ideas está tan viva, que se siguen multiplicando, despabilando nuevas cabezas y enamorando a miles de jóvenes que todos los días se suman a la política”, enfatizó Vuoto.