El recuerdo de la mamá de El Noba, a dos años de su muerte

“Hace dos años que te llevaste mi corazón con vos. Ya los días no son los mismo. Mi vida no es la misma, no te das una idea lo que mamá te extraña. “Eras no (sos) mi niño precioso, al cual mamá trató de cuidarte y darte lo mejor, pero bueno, es lo que me tocó dirías vos. Te amo mi amor y te voy amar el resto de mi vida. Te voy a recordar siempre con alegría como te gustaba a vos. Solo vos y yo sabemos el amor de uno con el otro, pero también sé que desde donde estás, nos cuidás. Beso enorme, mi amor. Mamá siempre está”, con esas desgarradoras palabras Vanesa Aranda, la madre de Lautaro Coronel, más conocido como El Noba, recordó en su cuenta de Instagram los dos años de la muerte del músico, quien perdió la vida el 3 de junio de 2022 tras sufrir un accidente con su moto.

El hecho ocurrió el 24 de mayo de ese año en la esquina de Luis Braille y Solís, en el partido bonaerense de Florencio Varela. El referente de la cumbia 420 había estado internado en terapia intensiva durante diez días hasta que finalmente falleció. Según los peritajes, el músico circulaba a más de 50 kilómetros por hora cuando una maniobra lo hizo perder el control de su motocicleta.

Fue ahí cuando, apenas conoció la noticia del accidente, esa mamá corazón prometió no volver a su casa hasta que no sea con su hijo e improvisó así, una larga vigilia para no alejarse de su lado, soportando las altas temperaturas del invierno refugiada en un motorhome en la puerta del Hospital El Cruce de esa ciudad. “No me voy a mi casa, estoy en el Noba móvil”, decía por esos días en una entrevista mientras mostraba la vivienda improvisada por dentro. “A las seis de la tarde vienen todos sus amigos, mi familia, todos los que salen de trabajar y nos quedamos acá, juntos”, explicaba sobre la comunidad de amor que se tejió en torno al músico. Nada alcanzó, diez días después su vida, al menos en este plano, se apagaba.

Por aquel entonces, gracias a su frase célebre “Y de Florencio Varela, es El Noba y te re suena”, la cual se cuela en varias de sus canciones, Coronel se había hecho conocido en la escena musical y tenía varias colaboraciones con otros músicos como L-Gante y Perro Primo. Con La Joaqui, de quien se habían hecho íntimos, grabaron un video y tenían proyectos compartidos por delante.

En diálogo con Teleshow, Vanesa detalló cómo son sus días sin su hijo, con quién finalmente pudo contar cuando se apagaron los flashes y cuál es su mayor sueño, que también era el del cantante. “Todos los días para mí son bravos, son difíciles. Teníamos una relación de amor muy intenso, de familia. Cada día se me hace más difícil. No hay un solo día que no me acuerde de él. Trato de llevarla lo mejor posible porque tengo dos hijas más, nietos y un marido, ellos no tienen la culpa y aparte yo siempre le decía que todo se podía, que nada era imposible, así que si caigo no estaría siendo su mamá”, expresó en un mano a mano con este medio. “Hoy me fui a trabajar, sino es peor”, dijo sobre esta fecha tan especial.

La mujer, que es pasteleras de profesión, contó también que es lo que más extraña de su hijo mayor. “Sus besos, extraño sus ´te amo´, sus ´má´. Porque él estaba demasiado ocupado pero tenía cinco minutos y pasaba a tomarse un mate conmigo. Los domingos eran nuestros, nos juntábamos siempre, no había otra opción. Si tenía gira o alguna fecha, almorzábamos todos juntos. Por eso ya mis domingos no son los mismos”, explicó entre lágrimas y recordó algunos momentos a su lado: “A veces me llamaba y me decía ´má, ¿te hacés un guisito?´. También peleábamos mucho porque éramos de decirnos las cosas, pero siempre volvíamos los dos. Con un beso arreglaba todo”.

Vanesa también se refirió a los amigos de su hijo, aquellos que brotaban desde abajo de las baldosas cuando la fama y el dinero crecía y que ahora, como suele suceder en tantos otros casos, desaparecieron. “Lamentablemente yo sabía cómo era esto. Cuando pasó lo que pasó éramos cien. Ahora me sobran los dedos de la mano. Es muy poca la gente que se acuerda. Después están los que lo usan para figurar y para decir ´yo me acuerdo´, pero sé que no es de corazón”, explicó sobre el entorno e hizo una salvedad: “con los que más tengo relación es con L-Gante y con La Joaqui. Que son los únicos que en cada show, en cada momento que tienen, me mandan un mensaje, me invitan a almorzar. En cada evento que tienen mi hijo está presente. Me invitan a mí y a mi familia. Me preguntan si necesito algo. Con ella incluso nos visitamos en nuestras casas”.