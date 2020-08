El reencuentro de Florencia Bertotti y Juan Gil Navarro, a 16 años de “Floricienta”

Compartir

Llevaban mucho tiempo sin verse las caras. Y, teniendo en cuenta el contexto de pandemia, el reencuentro fue de manera virtual. Sin embargo, a 16 años de haber protagonizado Floricienta, Florencia Bertotti y Juan Gil Navarro volvieron a dar una entrevista en conjunto para hablar del éxito de la tira juvenil, que esta semana se repuso con picos de rating por la pantalla de Telefe.

“¿Cuánto hacía que no se veían’”, les preguntó este viernes Verónica Lozano en su programa, Contá por Lozano. “¡Es una locura! Años ¿Cuánto hace Flor? Más de diez, seguro”, respondió el actor sin pode precisar una fecha. Y Bertotti, al escuchar esa cifra, solo atinó a tirarle un piropo a su compañero: “¡Qué bien que estás, Juan!”.

Sin embargo, fue la conductora del ciclo la que les recordó, que después de haber hecho la tira de Cris Morena, habían participado de La Dueña, la miniserie protagonizada por Mirtha Legrand. “¡Ah, es verdad! Pero ahí vos hiciste de mi papá”, le dijo entonces Flor a Navarro, ya que en esa ficción él encarnaba a Federico Lacroix y ella a su hija Amparo. “Estaba tratando de no recordarlo”, bromeó el actor.

Pero, enseguida, ambos se refirieron a la fascinación que despertó en los fans la repetición de la historia de amor, en la que ella interpreta a la desopilante Florencia Fazzarino, y él al frío Federico Fritzenwalden, también apodado Freezer. “Hay una cosa vintage que no se puede creer. El otro día intercambiamos mensajes con Juan por esto, porque nos tomó de sorpresa”, indicó Bertotti.

Luego, visiblemente emocionada frente a lo que está sucediendo con la tira, la actriz reflexionó: “No hay un día de mi vida que no reciba una cosa linda relacionada con Floricienta. Me acuerdo de esas épocas y siempre lo sentí muy presente, como algo que estaba ahí latente. Pero no me imaginé que de volverse a reponer en el aire tuviera este recibimiento. La verdad que me sorprendió gratamente. Me da mucha alegría y una satisfacción enorme, porque el programa es lindo y la historia es linda. Así que esta bueno ponerla hoy. Es una reposición romántica”.

A su lado, Navarro asintió. Cabe recordar que, luego de terminar la primera temporada, el actor decidió no continuar en la ficción, por lo que su personaje terminó de manera trágica al intentar salvar la vida del Conde Máximo Augusto Calderón de la Hoya, encarnado por Fabio Di Tomaso, quien a partir de ese momento ocupó el rol de galán protagónico de la historia. Pese a esto, para los seguidores de la tira Juan nunca dejó de ser el príncipe de Flor.

“Estoy de acuerdo en que es algo de un tiempo que ya no es, pero que puede volver a ser. En eso comparto esta mirada romántica, en el buen sentido, de pensar en los buenos tiempos. Siempre tomando como principio esto que les llega a los chicos y que es la bondad porque esta bueno ser bueno. No porque hay que especular con ser bueno para conseguir algo. Es la bondad por la bondad misma. El programa se apoya en eso”, concluyó el actor.