El reencuentro virtual entre Lali Espósito y Peter Lanzani: «Hay un cariño real entre nosotros»

Ya pasaron 13 años del estreno de Casi Ángeles, una ficción creada por Cris Morena que fue un éxito en la Argentina y en otros países durante cuatro temporadas. En la noche del lunes, Telefe emitió el primer capítulo de esta inolvidable tira protagonizada por Emilia Attias, Nicolás Vázquez, Mariano Torre, Peter Lanzani, Lali Espósito, China Suárez, Nico Riera y Gastón Dalmau, en el marco de los festejos por haber cumplido 30 años.

Algunos de los actores vivieron con gran emoción este reestreno, como Lali que un día antes hizo una transmisión en vivo en Instagram para contarles a sus seguidores lo contenta que estaba por esta noticia. Además, aprovechó para cantar y bailar al ritmo de “Escaparé”, uno de los temas que interpretaba su personaje en la ficción. «Cuando vi la publicidad me puse muy nostálgica. Me estoy mensajeando con Cande (Vetrano) y Nico Vázquez y nos pusimos contentos”, relató por la red social.

Este lunes mientras Telefe pasaba el primer episodio de la tira, los cientos de fanáticos se sorprendieron cuando Espósito volvió a hacer una transmisión en vivo, pero esta vez junto a Lanzani, su ex compañero de elenco con quien tuvo una relación amorosa durante varios años. Durante la charla, aprovecharon para recordar viejas anécdotas y hablaron de sus respectivas carreras.

“Con ese pelo y esa barba si marcás la diferencia con Casi Ángeles, sos Tom Hanks en El Náufrago”, le dijo Lali, entre risas, por el look un poco desarreglado del actor. “Prometo que me baño”, le contestó en tono irónico Peter. Además, reconoció que no estaba enterado de que iban a volver a emitir la ficción por la pantalla de Telefe: “Estaba a punto de ver una película de Lynch y me llamaste vos”.

Ademas, la cantante señaló que aunque ambos tomaron caminos muy diferentes y no suelen verse tan seguido por sus compromisos laborales, mantienen un excelente vínculo. “Hay un cariño real entre nosotros dos y entre todo el equipo. No sé si todos los grupos de laburo tienen gente sana de corazón con buenas intenciones. Veo tus películas y me muero de emoción porque te conozco desde el momento cero que empezaste a actuar”.

“Pasaron un montón de cosas, somos un grupo que nos queremos y nos apoyamos. Tenemos el objetivo claro de lo que queremos hacer”, aseguró el protagonista de Un gallo para Esculapio. Luego, reflexionó: “Lo más importante es la búsqueda interior, qué es lo querés lograr, dedicarle tiempo, entrenamiento, con impetú y hacer diferentes proyectos tratando de encontrarte en los que hacés. Yo no lo tomo como un laburo. No estamos a la espera de resultados. Yo hago una película para encontrarme en un personaje. Siempre somos estudiantes, el problema es cuando dejamos de pensar que no lo somos, que no existe el error y que no nos vamos a equivocar”.

“¿Cómo estás pasando la cuarentena? Yo creo que te pega bien”, le preguntó Lali a su ex pareja. “Con conciencia, hago una sola salida para comprar. Miro pelis, leo mucho, entreno, escribo y cocino. Estoy escribiendo algunas historias, tratando de que sea lo más productivo posible”, afirmó Peter durante la charla que cautivó a miles de fanáticos de una generación que quedaron marcados en su adolescencia por las historias de Casi Ángeles.