El regalo sorpresa de cumpleaños que J Reile hizo con sus propias manos a María Becerra

Este 12 de febrero María Becerra cumple 24 años y su novio J Rei la sorprendió con un increíble regalo. El también cantante tuvo un gesto que sorprendió a la agasajada ya que no se trató de un objeto de valor, sino que le demostró su amor y dedicación encargándose de la decoración y ambientación del living de su casa.

Así, Julián Reininger -tal es el verdadero nombre del artista- se puso manos a la obra y también se encargó de grabar el paso a paso, para luego mostrárselo a su novia, así como también a sus seguidores de Instagram: tiene más de un millón y medio.

“Feliz cumple para mi compañera de vida, de risa, de música, de ruta, de guisos y muchas cosas más. Te amo ahora y siempre”, escribió el joven artista en la red social.

La Nena de Argentina -como se la conoce popularmente a María Becerra-, compartió algunos de los saludos que recibió en las primeras horas de este lunes e hizo lo propio con el regalo de su novio, y el romántico mensaje. “Te amo tanto”, fue lo primero que escribió la intérprete de “Miénteme” (que hizo junto a Tini Stoessel).

Y, sobre el presente, agregó: “Qué regalo tan hermoso y especial. Siempre sorprendiéndome, mi vida. A tu lado todo es increíble”.

La primera cita de la pareja

Días atrás, el músico recordó cómo nació el amor con la cantante y detalles de su primer encuentro. “Cuando la conocí a Mari yo vivía en un barrio bien lejos de Capital Federal, vecino de L-Gante. La idea era ir a casa, un lunes, y los lunes justo cierra todo, panadería, pizzería, heladería. Entonces yo dije: ‘la voy a buscar tipo 23, vengo a casa, pido algo tranqui’”, le contó a Fer Dente en su late night show de América.

“Yo en ese momento estaba haciendo mucha gira de boliche y los lunes eran días perdidos para mí -continuó-. Ese día nos íbamos a ver, la voy a buscar a la casa, ella sale con un bolsito y dos fernet. Hablamos, llego al barrio y veo que estaba todo cerrado”, relató J Rei sobre el inconveniente que surgió en el momento, al no tener alternativas para encargar comida a domicilio.

En tanto, destacó que tanto ella como él son “muy sencillos, muy de barrio”. “Con la gira ya habíamos hablado como 15 días y nos conocíamos, aflojamos un montón”, agregó haciendo referencia a que ya venían en contacto desde antes de verse por primera vez. “Bueno, todo apagado -siguió la anécdota- llegué a mi casa, no había wifi, el parlante me había quedado en un bolso de la gira y no tenía tele. Tenés que remarla como una campeón”.

¿Cómo siguió la noche? J Rei decidió, una vez más, poner manos a la obra, y amasó una pizza para quien hoy es su novia. “Agarré, harina, sal, aceite y agua -enumeró sobre la elaboración- comimos una pizzita y me puse a tocar el piano. Lo único que estaba a mi alcance”, detalló sobre aquella primera cita. Su relato hizo que el conductor del programa de América hiciera un repaso sobre lo sucedido, y opinara sobre el presente de la pareja: “¡Digámoslo: ese vínculo tenía que ser porque estaban todas en contra!”.

El especial festejo

de María Becerra

Este mediodía, La Nena de Argentina realizó un posteo en su Instagram por su cumpleaños. “Comencé este día muy feliz y estoy segura de que lo voy a terminar más feliz aún”, escribió junto a una serie de fotos con una torta.

“Gracias por tantos mensajitos de amor, estoy tratando de leerlos a todos y más de uno hace que se me piante un lagrimón. Cuánta dulzura hay en sus palabras, gracias por eso. No suelo emocionarme tanto con mi cumpleaños, pero siento que esta vez fue la excepción”, agregó la cantante.

Además, hizo una profunda reflexión: “Estoy en un momento de mi vida tan increíble que todo me parece aún más increíble. Hoy me puse a reflexionar un poco y pensar en porqué no me emocionaba tanto cumplir años y llegué a la conclusión de que era porque jamás caí en cuenta de lo que esto significaba, nunca lo pensé tanto siquiera. Pero hoy fue distinto, hoy estoy demasiado emocional, hoy me sensibilizó tanto cumplir añitos. Agradezco cumplir años, agradezco el estar viva, agradezco haber nacido en una familia que me ama tanto”.