El régimen de Irán amenazó con reducir su cooperación nuclear con el OIEA

El régimen de Irán lanzó una amenaza directa a los países europeos y a Estados Unidos en vísperas de una nueva reunión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), prevista para este lunes en Viena. El portavoz de la Organización de Energía Atómica iraní, Behrouz Kamalvandi, advirtió el domingo que Teherán reducirá su cooperación con el organismo de control nuclear de la ONU si se aprueba una resolución que lo acuse de incumplimientos en su programa nuclear.

“Ciertamente, el OIEA no debe esperar que la República Islámica de Irán continúe su amplia y amistosa cooperación”, declaró Kamalvandi en la televisión estatal.

La amenaza iraní se produce tras la publicación, el 31 de mayo, de un informe del OIEA que reaviva las sospechas sobre la dimensión militar del programa nuclear iraní. Un análisis del think tank estadounidense Institute for Science and International Security sostiene que Irán realizó y ocultó varias pruebas de implosión en 2003, paso clave en el desarrollo de un arma nuclear.

Según el instituto, estas pruebas en Marivan utilizaron sistemas hemisféricos de implosión a escala real, con explosivos capaces de generar una onda de choque esférica hacia el interior, que comprime un núcleo explosivo simulado de uranio natural o empobrecido, en lugar del altamente enriquecido. Estas “pruebas frías” serían indicativas de un plan avanzado para construir una bomba.