El Regional NEA vuelve tras el párate por las Pascuas

Luego de dos fechas de acción en el inicio de la temporada 2023, el Torneo Regional NEA, ahora denominado Súper 10, tuvo este fin de semana un párate en su disputa debido a la semana santa. Los equipos correntinos son protagonistas en la Zona «B».

Debido a las pascuas no hubo actividad este fin de semana en el rugby de la región, por lo que la regresará con la disputa de la tercera fecha el fin de semana del 15 y 16 de abril, con los siguientes partidos: San José de Paraguay vs Sixty de Resistencia y CAPRI de Posadas vs CURNE de Resistencia por la Zona «A», en tanto que CURDA de Paraguay vs Aguará de Formosa y San Patricio vs Taraguy por la Zona «B», mientras que el duelo Interzonal será entre Aranduroga vs Regatas Resistencia.

En la Zona «B», donde se encuentran los equipos correntinos, Aranduroga es el que encabeza las posiciones tras dos jornadas con nueve puntos producto de dos victorias, mientras que Taraguy es su escolta con ocho unidades también con dos festejos. En tanto que San Patricio esta tercero con cuatro puntos, producto de una victoria y una derrota.

Próxima fecha (3º)

Zona «A»:

San José vs Sixty

Capri vs Curne

Zona «B»:

Curda vs Aguará

San Patricio vs Taraguy

Interzonal:

Aranduroga vs Regatas Resistencia

Posiciones

Zona «A»:

Curne 10 puntos

Capri 6

San José 4

Regatas 4

Sixty 1

Zona «B»:

Aranduroga 9 puntos

Taraguy 8

San Patricio 4

Curda 1

Aguará 1