El Reino Unido autorizó la vuelta del fútbol: cuándo se reanudará la Premier League

Compartir

Linkedin Print

El gobierno del Reino Unido autorizó la vuelta del fútbol en su territorio luego de una interrupción de casi dos meses a raíz de la pandemia de coronavirus. De esta manera, la Premier League y el resto de las competiciones podrían reanudar sus actividades a partir del próximo 1° de junio.

Según informó el diario The Independent, el primer ministro Boris Johnson permitió el regreso a la actividad como parte de las medidas de desconfinamiento. Los partidos serán a puertas cerradas para evitar la aglomeración de personas y mantener el distanciamiento social.

Previamente, los dirigentes de los 20 clubes de la Premier League se habían reunido a través de una videollamada en la cual se comprometieron a finalizar la actual temporada, la cual tiene al Liverpool como único puntero del certamen. Las autoridades planean completar las nueve fechas que restan de la competición con encuentros que se jugarán sin público y probablemente en estadios neutrales. Esto último ha generado cierta controversia entre los clubes participantes y, al igual que otras particularidades, deberá ser resuelto en el curso de las próximas semanas.

El debate se encendió en los últimos días respecto de la necesidad de poner la seguridad y el cuidado de la salud de los futbolistas por sobre la voluntad de cumplir con los calendarios. Esto se debe a que el Brighton tiene tres jugadores que han dado positivo al COVID-19. “También somos personas”, escribió hace unos días en su cuenta de Twitter Todd Cantwell, mediocampista del Norwich.

La vuelta del fútbol y de otras actividades deportivas se encuadra en el segundo paso de un programa de cinco etapas presentado por el gobierno del Reino Unido, el cual incluye, además, la vuelta de los niños a la escuelas, la apertura de comercios no esenciales y el creciente uso del transporte público. El regreso de la Premier y del resto de las competiciones solo será posible si se cumplen los objetivos propuestos por las autoridades de aquí hasta el 1° de junio, es decir, si no se produce un alza en los contagios.

De esta manera, Reino Unido se suma a los casos de Alemania y de España, que pronto reanudarán sus competiciones. La Bundesliga regresará el próximo 16 de mayo, mientras que La Liga tiene como fecha probable de vuelta el 12 de junio.

Cabe recordar que el Reino Unido ha sido uno de los países más golpeados por el brote de coronavirus. En su territorio se han registrado más de 200 mil casos y más de 30 mil personas han fallecido.