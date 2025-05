El relajado fin de semana de Florencia Bertotti y Federico Amador

Florencia Bertotti y Federico Amador compartieron con sus seguidores de Instagram un fin de semana relajado, en el que el atardecer y la música fueron los protagonistas. A través de un emotivo posteo, en el que publicaron varias imágenes capturadas durante su descanso, la protagonista de Floricienta y el actor de ADDA Amar después de amar, mostraron cómo disfrutan de la tranquilidad y la conexión con la naturaleza, mientras celebran su relación y la vida familiar.

Las imágenes muestran momentos de complicidad entre los dos, rodeados de amigos y familiares. En un paisaje bucólico, con los tonos naranjas del atardecer de fondo, ambos posaron sonrientes, abrazados y disfrutando del paisaje. Las fotos reflejan una armonía que se traduce en su relación amorosa y en la forma en que construyeron una familia ensamblada, unida por los valores de respeto y cariño.

Las imágenes que Flor subió a sus redes sociales hablan de más que un simple fin de semana relajado. La actriz acompañó las fotos con una descripción de una forma bastante especial: “Un Mon Ton De Gra Ti Tud”. Un mensaje que, en su aparente sencillez, resalta el valor de lo pequeño y lo cotidiano. Las palabras que eligió para describir su estado emocional denotan un momento de reflexión y de apreciación por lo que la vida les ofrece, desde el amor hasta los gestos más simples que enriquecen la relación.

Por otro lado, el atardecer se convirtió en el fondo perfecto para esas fotos. Allí, también se puede ver a la pareja acompañado por amigos y familiares, quienes se sumaron a la diversión y la alegría de compartir la música. En una de las imágenes, los padres de la actriz se muestran felices tocando instrumentos musicales tradicionales, como el bombo y la guitarra, mientras disfrutan de una tarde tranquila.

Florencia compartió en otras ocasiones lo importante que es para ella poder estar con sus seres queridos y dedicarles tiempo, algo que no siempre es fácil debido a sus compromisos profesionales.

Además de su amor, otra de las claves de esta relación es la importancia que le dan a la familia. En las imágenes también se pueden ver a sus hijos, Romeo (el hijo de Florencia) y Ciro y Vito (los hijos de Federico), quienes disfrutan junto a ellos de estos momentos.

Aunque el posteo de este fin de semana resalta la faceta más privada de Florencia y Federico, su historia inició durante el rodaje de Niní, la exitosa tira de Telefe, en 2009, y desde entonces,fue un viaje de crecimiento personal y familiar. Con el tiempo lograron formar una familia unida y sólida. A lo largo de los años, ambos demostraron que el éxito de su vínculo está basado en la comunicación, el respeto y la búsqueda de un equilibrio entre sus vidas laborales y personales.

Aunque la pareja no formalizó aún su relación con un matrimonio, sí mostró su compromiso con gestos de amor como los tatuajes con los nombres del otro y símbolos como el infinito, que tienen en sus dedos. En cuanto a la posibilidad de ampliar la familia, ambos hablaron de su deseo de tener un hijo en común, pero este plan sigue en pausa por sus compromisos profesionales y personales. Sin embargo, lo más importante para ellos sigue siendo el bienestar y la felicidad de los tres hijos que ya tienen.

Lejos de las exigencias de su vida pública, disfrutan de las pequeñas cosas, como los atardeceres, la música y, por supuesto, el amor de su familia. A través de estas imágenes, demuestran que la clave para una relación exitosa no es solo el amor, sino también los momentos sencillos que se comparten cada día.