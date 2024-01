El repudiable grito a Darío Benedettoen el partido de Boca Juniors vs Platense

uego del empate 0-0 entre Platense y Boca, tanto Darío Benedetto como Edinson Cavani se acercaron a los hinchas del Calamar que esperaban afuera del estadio y accedieron al pedido de fotos. No les importó que fueran simpatizantes del rival de turno y de todas formas se prestaron para los flashes.

A pesar de esto, cuando Darío se retiraba camino al micro, uno de los hinchas que se encontraba detrás de las vallas tuvo un repudiable gesto. «Moriste en Madrid, Pipa», le gritó mientras el delantero se alejaba. Mirá el video.

El momento en que un

hincha de Platense le gritó

a Benedetto

Para el debut, Diego Martínez ubicó a Benedetto en el banco de suplentes pero le dio minutos al final, ya que lo hizo ingresar a los 83 en lugar de Luca Langoni. En los amistosos previos al inicio de la Copa de la Liga, el Pipa había asegurado que había completado una gran pretemporada y que se sentía en buena forma física para recuperar la titularidad que alguna vez tuvo en el Xeneize.

Cavani y la buena

onda de los hinchas

de Platense

El uruguayo también se sacó una gran cantidad de fotos con los simpatizantes del Calamar y hasta deslizó una sonrisa cuando uno de los chicos presentes le dijo que era su ídolo. En cuanto a lo futbolístico, el Matador ingresó a los 56 minutos del duelo ante Platense pero no pudo convertir.

¿Cuándo y contra quién vuelve a jugar Boca por la Copa de la Liga?

Tras el empate ante Platense, el Xeneize de Diego Martínez hará de local en el Nuevo Gasómetro. ¿Qué día y a qué hora?

Después de una auspiciosa pretemporada que ilusionó a los hinchas, Boca empezó la Copa de la Liga mostrando una versión totalmente diferente y, en un partido sin muchas emociones, igualó ante Platense. El primer tiempo fue realmente malo, pero en el complemento mejoró con el ingreso de Kevin Zenón y Edinson Cavani. Hasta pudo ganarlo en el final, pero el ex Unión no estuvo fino a la hora de terminar las jugadas. Ahora, el equipo de Diego Martínez deberá cambiar rápido de página y pensar en el próximo compromiso. ¿Cuándo y contra quién vuelve a jugar? Conocé todos los detalles

.

Copa de la Liga:

la segunda fecha se juega

entre semana

El fútbol argentino regreso el jueves con cuatro partidos y la primera jornada termina este domingo con tres encuentros. Para los que estuvieron deseando el comienzo de la Copa de Liga hay una buena noticia: no hay que esperar para ver más acción. La segunda fecha se juega entre semana y el telón se abre el lunes 29 de enero. Pero, ¿qué día y a qué hora juega Boca?

Boca vs. Sarmiento: día, horario y estadio

El Xeneize va a recibir a Sarmiento de Junín, pero con una particularidad. A pesar de que Boca es local, el partido no se juega en la Bombonera. Por el retraso de las elecciones, el campo de juego no está en optimas condiciones y la dirigencia eligió el Nuevo Gasómetro para ejercer su localía. Este compromiso se va a disputar el jueves 1 de febrero a partir de las 19:00 hs.

Fecha: Jueves 1 de febrero

Horario: 19:00 (hora de Argentina)

Lugar: Nuevo Gasómetro