El respaldo de EE.UU. devolvió el optimismo al Gobierno: cómo lo vivió Milei en la reunión de Gabinete

«Estábamos bajo fuego y estas posibles medidas y el respaldo de Estados Unidos revierten esta tendencia negativa. Estamos contentos porque era algo que necesitábamos. Es muy importante», fue la catarsis de un funcionario y que graficó el cambio de ánimo del Gobierno que este lunes por la mañana se reflejó en la mesa política y en la reunión de gabinete, ambas encabezadas por Javier Milei antes de su viaje a los Estados Unidos.

Tras las turbulencias financieras de la semana pasada, el Gobierno vino negociando en silencio un apoyo de parte de la potencia norte que se materializó este lunes antes de la apertura de los mercados: el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que están dispuestos a hacer “lo que sea necesario” para apoyar a la Argentina.

A los pocos minutos, el mandatario argentino y el ministro Luis Caputo agradecieron el gesto también vía X. Y después desde la vocería presidencial se anunciaron medidas de aliento al campo y los exportadores para incrementar la oferta de dólares a un mercado que había perdido la confianza tras la derrota de LLA en las elecciones bonaerenses.

Cambio de agenda

Los contactos secretos con Estados Unidos de parte de los funcionarios argentinos cambiaron a último momento la agenda del Presidente, que finalmente viajará a Nueva York este lunes a las 21 para al día siguiente encontrarse con su par norteamericano Donald Trump, en el marco de la 80° asamblea general de la ONU. Aún la agenda presidencial no fue reconfirmada por lo que la entrevista del mandatario argentino con la titular del FMI, Kristalina Giorgieva, no tiene fecha precisa.

Como sea, la desconfianza y los cruces internos dieron paso este lunes a una sensación de optimismo en el equipo de Gobierno. El mandatario también se mostró conforme con el fuerte respaldo que recibió por parte de la administración republicana.

«Esto llega después de un ruido político que causó tanto daño al país y que de golpe puedas revertir esta tendencia por las reuniones que va tener el Presidente en Estados Unidos nos cambia el panorama», se sinceró la calificada fuente oficial consultada.

Antes de viajar rumbo a Nueva York donde recibirá un premio de mano del propio Bessent y mantendrá una audiencia con Trump en el marco de la asamblea de la ONU, Milei se reunió durante una hora y media con los integrantes de la mesa política no sólo para abordar la coyuntura económica sino para planificar la campaña, a un casi un mes de las elecciones nacionales con las que LLA intentará vigorizar su presencia en el Congreso.

Según se pudo averiguar este diario, durante la realización de la mesa política, desde las 9.30, y la posterior reunión del Gabinete de ministros -que tuvo la ausencia del canciller Gerardo Werthein, en USA-, se percibió un notable cambio de ánimo por parte del elenco oficial.

Viajes de campaña

Hasta el último viernes, en tanto, reinaba una sensación de pesimismo por la falta de reacción del Ejecutivo ante la corrida cambiaria y la desconfianza del mercado. El objetivo del salvataje, no quedan dudas, es «dar solidez al plan económico» en marcha.

En la primera de las reuniones, además, se hizo un punteo sobre lo que viene para la campaña electoral de LLA: se están ultimando detalles para el desembarco de Milei en ciudades del interior como Santa Fe. El lunes, por caso, coincidirán en Mendoza en un acto los ministros Luis Petri (Defensa) y Patricia Bullrich (Seguridad) que estará relacionado con uno de los ejes de la campaña definidos el jueves 23 en Olivos, esto es, la seguridad. Se descuenta que el Presidente hará pie en las próximas semanas en la ciudad litoraleña pero las fechas serán definidas «al regreso de su viaje» por Estados Unidos.

«En esta campaña la idea es seguir siendo diferentes y volver a la épica de 2023. No hay que aflojar», concluyó la fuente libertaria consultada acerca de los barquinazos que registró el oficialismo por la interna irresuelta entre Karina MIlei y Santiago Caputo y los estertores del escándalo de los audios del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo. «Se están haciendo todos los esfuerzos para que baje la interna», concedió, a su turno, otra fuente oficial consultada.

De todos modos, la grieta expuesta hacia el interior de LLA representa un desafío para un gobierno que ha visto resentido no sólo su propio «triangulo de hierro» sino el vínculo con los gobernadores «aliados» que, producto de esas diferencias y de la falta de un interlocutor que logre revalidar los acuerdos -«Lule (Menem) nos decía una cosa y Santiago (Caputo), otra, advertían-«, le quitaron apoyo al oficialismo en el Congreso, por caso.