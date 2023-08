El retiro de un histórico: Seba Brajkovic le dice adiós al vóley

En las últimas horas, el capitán y referente de UPCN San Juan Vóley, Sebastián Brajkovic, anunció su retiro del deporte. El jugador de 41 años confirmó la decisión en sus redes sociales y manifestó que la tomó para dedicarse a su familia.

«Quiero anunciar por este medio, mi despedida como jugador del deporte que amé y disfruté durante más de 20 años. No se dio como lo había imaginado en un momento, pero no siempre las cosas salen como uno las planea» comenzó diciendo el posteo.

Además, anunció que está esperando su segundo hijo, razón por la cual decidió dar un paso al costado del deporte en el cual se formó y que le dio muchas alegrías. «Lo fantástico de la vida es que las cosas suceden de la mejor manera, porque sí se dio en el momento ideal, ya que estoy esperando a mi segundo hijo. Considero que es un momento para agradecer a todos los que formaron parte de mi carrera deportiva, de todos aprendí y me llevo algo».

Por último, le agradeció a toda su familia por el apoyo constante. «Y fundamentalmente agradecer a mis padres y mis hermanos que siempre me apoyaron en esta locura, a mi gran esposa y a mi bella hija, mis compañeras de ruta, que me siguieron y acompañaron en cada momento. Es hora de tomar otros rumbos y buscar otros caminos que me hagan igual de feliz como lo fui jugando al vóley. Gracias a todos, fui y soy muy feliz» cerró.

Sebastián Brajkovic es oriundo de la localidad de San Lorenzo, en Santa Fé y tras pasar por varios equipos de la provincia, sumó varias temporadas con UPCN en dos ocasiones, logrando coronarse con más de 6 títulos de ligas nacionales.

Brajkovic pasó por varias instituciones de las varias que conformaron las distintas ediciones de la Liga Argentina, un certamen que une equipos hoy desde Formosa hasta El Calafate. Se inició en Central, pasó por Sonder de Rosario donde debutó en la Liga Nacional, y tuvo pasos por River, Sarmiento de Chaco, La Unión de Formosa, Libertad de San Jerónimo Norte, y por supuesto PSM Vóley, con quien jugó dos ligas. Su último equipo fue UPCN, con el que ganó múltiples títulos.

