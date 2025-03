El riesgo país se acerca a 800 puntos y sube el dólar en medio de pesimismo local y global

El indicador de JP Morgan ya mira de reojo los 800 puntos. Caputo se refirió al acuerdo con el FMI pero no dio detalles sobre los montos. Al mercado le preocupa la salida del cepo, el nuevo esquema cambiario y las tensiones nominales.

Los bonos y las acciones argentinas aceleran la baja y el riesgo país sube por encima de los 760 puntos, con el indicador de JP Morgan mirando de reojo los 800 puntos.

Por la mañana, el ministro de Economía, Luis Caputo se refirió al acuerdo con el FMI pero no dio detalles sobre los montos. Al mercado le preocupa la salida del cepo, el nuevo esquema cambiario y las tensiones nominales.

Todos los tramos de la curva retroceden, con los globales del tramo corto bajando 1,28% en el GD29 y 1,6% en el GD30. En el tramo medio, los bonos a 2035 caen 1,64% y los títulos a 2038 pierden 1,49 por ciento. Finalmente, en los bonos de mayor plazo se ven caídas de 1,81% en el GD41 y 1,66% en el GD46.

El hecho de que sigan faltando definiciones y detalles sobre el mismo, sumado a que parte del mercado cree que los activos ya tienen incluido dicha noticia, todo ello hace que los bonos muestran bajas de entre 5% y 8% este año.

La curva se mantiene invertida y la misma sigue desplazándose al alza, con rendimientos de 13% en el tramo corto y de 11,5% en promedio en el tramo medio y largo.

Con la baja actual, el riesgo país escala hasta los 768 puntos, avanzando ya más de 200 puntos básicos desde el mínimo previo alcanzado en 550 puntos a comienzo de año.

Por su parte, las acciones argentinas en Wall Street también marcan un retroceso. Las mayores bajas se ven en Bioceres, que cae 6,2%, seguida por MercadoLibre, Grupo Financiero Galicia, Loma Negra, TGS, Edenor, BBVA Argentina y Grupo Supervielle que caen entre 4% y 5,5%.

Otros papeles también operan a la baja como el caso de Telecom, Pampa, YPF, Banco Macro, Vista, Central Puerto, IRSA, Cresud, Globant y Corporación América, con mermas de 1,1% y 4,5%.

En la Bolsa de Buenos Aires, el S&P Merval cae 1,8% en pesos y retrocede 3,7% en dólares, hasta los u$s 1799.

El mercado de bonos y acciones local se acopla a la dinámica bajista global.

El Dow Jones retrocede 0,56%, mientras que el S&P500 baja 1,04%.

Por su parte, el Nasdaq evidencia una baja de 1,73% y acumula una pérdida del 12% desde los máximos históricos. El mercado sigue muy de cerca los avances con relación al acuerdo con el FMI.

En esa línea, el ministro de Economía, Luis Caputo habló justamente sobre el acuerdo con el FMI, en las horas previas a que se debata el mismo en el Congreso el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

Caputo remarcó que el monto no está definido, ya que el Directorio del organismo tiene la última palabra en ese aspecto. Además dijo que estamos ante un caso atípico en las negociaciones con el FMI al considerar que «esta vez es diferente» la situación con el FMI, dado que el país ya hizo el año pasado el ajuste fiscal y monetario que exigen.

En cambio, los bonos de emergentes suben 1,5% en promedio en 2025.

Sube el dólar



En este contexto de incertidumbre y falta de definiciones acerca del nuevo programa con el FMI, los dólares financieros hilvanaron su sexta jornada al alza y prolongaron la suba de la semana pasada, cuando el MEP y el CCL habían saltado 1,6% cada uno

En medio de las negociaciones, los tipos de cambio financiero siguen escalando, haciendo que la brecha se expanda y toque el 17%, su mayor valor desde noviembre pasado.

Asi, sube el dólar y también caen los activos financieros, lo cual marca un cierto pesimismo en el mercado local.