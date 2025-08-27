El riesgo país se dispara: caen los bonos y los ADR, ¿estamos a un paso de los 900 puntos?

El riesgo país sigue al alza y ya alcanzó los 850 puntos. Este miércoles, los bonos argentinos y las acciones operan a la baja en Wall Street y el mercado ya mira con temor el nuevo umbral de los 900 puntos y se pregunta si hay riesgos de que llegue a ese nivel en el corto plazo.

Con un riesgo país en estos niveles, volvemos a los valores observados en abril, cuando llego a escalar hasta los 978 previo a la modificación en el esquema cambiario.

Para Gaston Lentini, el analista de mercado conocido como el Doctor de tus Finanzas dice que, «el riesgo país es alto todavía para un país con las cuentas fiscales ordenadas», pero señala que «el desorden del corto plazo, junto a la volatilidad de las tasas, los audios de corrupción que involucran al oficialismo, la existencia aun de restricciones para la libre circulación de capitales para las empresas y, sobre todo, un proceso electoral en curso resultan en que los inversores van mayormente a hacer prevalecer la prudencia».

«Eso resulta en la falta de apetito por nuestros bonos, su consecuente baja de precio y su contracara, la suba del riesgo país», describe. En ese contexto, los activos argentinos sufren.

Los ADR argentinos ceden en la bolsa de Nueva York hasta 5%, liderados por los del sector bancario, que son los que más ceden. Grupo Financiero Galicia se hunde 4,9%, Supervielle cae 4,4% y Grupo BBVA, 4,3%

Los bonos en dólares también muestran caídas de hasta 3,2% y el que más pierde es el Bonar 2038, seguido por el Bonar 2030 (-3,04%) y el Bonar 2035 (-2,3%).

En el plano local, el S&P Merval cede 2,7%, arrastrado por caídas de hasta 5% en las acciones, principalmente, las de los bancos. La que más baja es la de Banco Macro, seguida por Grupo Galicia (-4,8%) y Supervielle (-4,6%).

Un cóctel explosivo

Piedad Ortiz, Chief Economist de Wise Capital, observa que, «con una economía que muestra signos de fragilidad, el hecho de que haya estallado un escándalo político añade un componente de riesgo importante en el panorama electoral».

Para Leo Anzalone, director de CEPEC, el riesgo país en torno a los 850 puntos refleja la persistencia de factores de incertidumbre en la economía argentina. «Más allá de la incidencia del calendario electoral, el problema central radica en la incapacidad del Gobierno para acumular reservas internacionales de manera sostenida», sanciona.

Y asegura que esta debilidad limita la posibilidad de consolidar un ancla macroeconómica creíble y mantiene desalineadas las expectativas. Advierte que la tensión entre dólar y tasa es una expresión de ese desajuste.

Volatilidad financiera

y crisis política

Se refiere a la fuerte volatilidad que llevó a las tasas a niveles de rendimiento real que duplican la inflación prevista mensual. En medio de esa dinámica y a días de las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires, este miércoles, el mercado mantiene la atención sobre la licitación de deuda del Tesoro prevista para hoy, que será la última del mes.

Esto, se da, además, en un contexto en el que el Gobierno de Javier Milei sufre una fuerte crisis de credibilidad por las sospechas de corrupción alrededor de la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Dicapacidad (ANDIS), un elemento que ayuda a empeorar el panorama para los bonos argentinos, además del contexto electoral.

De hecho, para el economista Federico Glustein, «el riesgo sube por la incertidumbre política, derivada de los casos de público conocimiento que generan desconfianza en el Gobierno».

Analiza que «la volatilidad apremiante se da en los errores políticos y económicos del Gobierno que se vendió como un cambio sustancial y terminó en una rueda política similar a todo lo que vendía como casta».

Llegará a los 900 puntos

La gran duda es qué pasará hacia adelante. «Aunque seguimos con una postura constructiva y cómodos permaneciendo en bonos soberanos, dado que esperamos que el Gobierno recupere acceso a los mercados de capitales en los próximos meses, no vemos que los principales catalizadores jueguen un rol relevante hasta las elecciones de octubre», advierten desde Acap Grupo Financiero, la consultora de Javier Timerman.

En contextos de volatilidad y a la espera de los resultados en Provincia de Buenos Aires, consideran que, «tanto los 900 o que se mantenga en estos niveles o incluso baje, es posible».

«Puede llegar a los 900 puntos, sobre todo si hay una mala licitación. Esto hace pensar en potencial inversiones si harán o no en 2026 que será un año de ajuste», observa Glustein.

Por su parte, Anzalone señala que, «si no se logran señales consistentes en lo monetario y cambiario, que acompañe el desempeño fiscal, el riesgo país podría escalar nuevamente hacia la zona de los 900 puntos básicos».

«Si no se logran señales consistentes en lo monetario y cambiario, que acompañe el desempeño fiscal, el riesgo país podría escalar nuevamente hacia la zona de los 900 puntos básicos», dice Leo Anzalone.

A lo que Eric Paniagua, CEO de Dakadrak VCC, agrega que «no es descabellado pensar que, ante una derrota electoral del Gobierno, los bonos caigan con fuerza».

En ese sentido, vaticina que es posible que vuelva a 900 puntos, aunque, advierte que «en ese caso, ya podríamos hablar de un duro golpe para los bonos soberanos».

Y, finalmente, Ortiz agrega: «Este esquema de volatilidad en el riesgo país posiblemente se siga sosteniendo hasta las elecciones, donde como hemos observado en procesos electorales previos, hay una estacionalidad asociada que indica subas de este índice en épocas electorales, y con mayores picos cuando hay cambios que indiquen inestabilidad legislativa».