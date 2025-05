El riesgo país sube por tercera rueda consecutiva y llega a 741 pts.

En un día sin actividad en los bancos y la bolsa porteña, el riesgo país vuelve a subir hasta llegar a los 741 puntos básicos. Se trata del tercer aumento seguido del indicador de JP Morgan que mide el sobrecosto de la deuda argentina.

En el día uno de la salida del cepo, el 14 de abril pasado, el riesgo país tocó los 896 puntos básicos. Desde entonces empezó a bajar a medida que se conocían los detalles del acuerdo con el Fondo Monetario. Así llegó a estar brevemente por debajo de los 700 puntos el 25 de abril.

El 29 de abril tocó los 701 puntos y desde entonces viene subiendo. El riesgo país refleja la evolución de la cotización de los bonos que en las últimas ruedas se mueven de forma errática y no terminan de recuperarse.

Los ADR que cotizan en Nueva York alternan subas y bajas, con caídas en torno al 2% para el BBVA, Macro y Galicia. En cambio Ternium y Tenaris avanzan 3%.

En Nueva York, el Dow Jones sube 1,2%, el Nasdaq 1,5% y el S&P 1,3%. Los datos de empleo de Estados Unidos, con la creación de 177.000 puestos de trabajo en abril, por encima de lo esperado, empujan al mercado.

«Wall Street vuelve a presentarse sostenido tras la firme lectura que dejó el reporte de empleos, sumado a la expectativa sobre negociaciones con China, aunque otra vez los ADRs y bonos en dólares no logran acompañar en el exterior durante el feriado local y extienden la pausa reciente», sostiene el economista Gustavo Ber

«De ahí que los principales ADRs ceden en promedio un ~0,5% con la mayor debilidad concentrada en los papeles bancarios, y así es que en las últimas ruedas no vienen pudiendo aprovechar el viento del norte a pesar de que se prolonga el clima de optimismo entre los inversores a partir de los importantes avances alcanzados y las perspectivas económicas», agregó Ber.

Por su parte, «los bonos se presentan prácticamente estables en sus cotizaciones en dólares entre las principales referencias en NY, más allá de que todavía se vislumbra amplio espacio para una contracción del riesgo país dentro de la curva de emergentes, lo cual se traduciría en un importante ¨upside¨ potencial a mediano plazo, en especial en aquellos títulos más largos», señala el economista.