El río Paraguay comenzó a registrar una bajante extraordinaria

En diálogo con el Grupo de Medios TVO, el Prefecto Principal José Amendola, jefe de la Prefectura Naval Argentina en Formosa, se refirió a la atura del río Paraguay en el Puerto Formosa e indicó que continúa la tendencia en “bajante” y que en los últimos días pasó de los 3 a 2,24 metros.

“Se viene registrando una bajante constante del caudal del río, y estamos llegando nuevamente a niveles que no son buenos”, comenzó diciendo el mismo y agregó que el martes de la semana pasada el río estaba en 3 metros, pero en estos últimos días llegó a los 2,24 y continúa la tendencia en “bajante”.

Al ser consultado por los motivos explicó que principalmente se debe a un factor de la naturaleza por las pocas lluvias en las cuencas altas, lo cual “escapa de nuestras manos”. “En el norte de Brasil y en nuestra zona no se dan lluvias intensas o con el caudal que se daba en esta época”, dejó en claro Amendola.

Seguidamente, el Prefecto Principal aseveró que por el momento la situación no genera mayores inconvenientes y que la navegación de las barcazas se está desarrollando en forma normal, aunque si las navegación de embarcaciones deportivas podrían suscitar algún imprevisto. “Nosotros tenemos el canal de navegación que está en el centro del río y se puede ir desplazando, allí está la mayor profundidad que registra el río. Las situaciones se dan con las embarcaciones deportivas que navegan al costa del canal en cuestión, donde por la bajante extraordinaria pueden encontrase con algunos bancos de arena o también podrían llegar a tocar el suelo”, dijo.

Por último, resaltó que la fuerza nacional mantiene la patrulla las 24 horas y los fines de semana destacan un guardacostas para realizar controles a embarcaciones náuticas deportivas.

