El río Paraguay creció de manera extraordinaria, llegó casi a los 6 metros y ahora empezará a bajar

Compartir

Linkedin Print

El prefecto principal Eduardo Escalada, jefe de Prefectura Naval Argentina en Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre la creciente extraordinaria que se dio en el Río Paraguay que en el transcurso de un mes y medio creció unos 5 metros, llegando así a su pico de 5,98 metros, para empezar a descender levemente.

“En el transcurso de un mes y medio el río creció unos 5 metros, esto fue a causa de las lluvias que sufrió el cauce medio del río Paraguay, lo que todos conocemos como la zona del pantanal, fueron muy caudalosas y eso tuvo un efecto en el agua que estamos recibiendo ahora, pero la percepción es que estamos en 5,87 metros en el puerto de Formosa, la información oficial es que el pico oficial ya lo alcanzamos, faltaban 4 centímetros para llegar a los 5,96 metros, ahora tenemos una tendencia estable a baja y estamos proyectando para el mes de marzo o abril una estabilidad dentro del parámetro de los 4 metros que sería el cauce normal del río Paraguay, esta crecida si bien no generó ningún inconveniente mayor, hizo bien porque todos sabemos la bajante extraordinaria que hemos tenido y todos los problemas que ha generado, esto le viene bien a la navegación internacional, a la fauna, la flora, también los sedimentos que se fueron estacionando por la bajante empiezan a escurrirse, los bancos se van acomodando, el canal de navegación se va limpiando, pero todos los extremos son malos y por suerte el ente oficial nos confirma que ya llegamos al pico”, dijo.

Al ser consultado sobre si el ritmo de crecida es habitual, aclaró que “los dos extremos son no habituales, tanto la bajante como la recuperación del río que se dio en muy corto tiempo debido al caudal de agua, 5 metros de diferencia en un mes es muchísimo caudal de agua”.

Recordó además que “en diciembre no estábamos en el metro y en febrero rozamos los 6 metros, esto fue por las precipitaciones originadas en la zona del pantanal que fueron caudalosas, fue mucha cantidad de agua en poco tiempo y el río cuando llega al kilómetro cero que es Paraguay, en la Isla de Cerrito con el río Paraguay se genera un freno natural y frena el escurrimiento del agua y es lo que genera la creciente que vemos”.

“Tenemos la tranquilidad de saber por los organismos oficiales y competentes en la materia que ya hemos llegado al pico, ahora estamos en una tendencia a la baja, que es muy leve”, explicó Escalada.

Y acotó que “tenemos información de que entre los meses de marzo y abril el río va a quedar dentro del parámetro de los 4 metros que es el caudal natural y normal del río Paraguay. El año pasado tuvimos muchos inconvenientes por la bajante extraordinaria, por suerte no hemos teniendo ningún problema en la navegación internacional teniendo en cuenta que los niveles del canal no fueron aceptados, después de esa baja tener 4 metros de agua superior le da muchísima más seguridad a todos los convoyes que pasan por acá, no es lo mismo estar al límite que tener estos metros por arriba”.

Para finalizar, Escalada destacó que el tránsito internacional nunca dejó de realizarse. “Desde marzo del año pasado a la fecha todo lo que fue importación y exportación fluvial y marítima creció como actividad esencial, el país no podía parar sus importaciones y exportaciones, tuvimos un tránsito totalmente normal, hay que tener en cuenta que el tráfico fluvial que pasa por enfrente de la ciudad viene despachado desde puertos uruguayos o de puertos argentinos y con destino final a Asunción, Brasil y también bajan mercaderías bolivianas, es un tráfico de paso, no tiene ningún tipo de amarre en ningún tipo de puertos intermedios, se le hace el control de longitud antes de cruzar al puerto General Belgrano que une Corrientes con Barranqueras y luego sigue su tráfico normal hasta el destino que es donde se va a mandar a otros buques de mayor porte que van a salir al Atlántico, esta actividad no se rejudo en ningún momento”, valoró.

Compartir

Linkedin Print