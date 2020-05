El río Paraguay nuevamente está muy bajo, pero aún permite la actividad comercial internacional

Compartir

Linkedin Print

El Prefecto Principal Eduardo Escalada, Jefe de la Prefectura Naval Argentina en Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a cómo viene trabajando la fuerza en relación a los intensos controles que realizan en toda la frontera para evitar el ingreso de ciudadanos al país ante el aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige desde hace más de 40 días en la Argentina. También hizo mención a la altura del río Paraguay y se mostró preocupado por su gran bajante ya que se encuentra en solo 1,49 metros, lo que si bien aún permite la actividad comercial internacional, empieza ser preocupante.

«Nosotros en los días que llevamos de cuarentena, al igual que el primer día, seguimos con nuestro despliegue potenciado en los lugares críticos conocidos por todos, tratando de impedir día a día el cruce de personas al territorio nacional», explicó.

«Me pone muy contento que se esté empezando a ver el resultado, que la gente empiece a tener esta situación, no obstante a esto, no hay que olvidarse que la gente de manera permanente intenta el cruce ya sea por algo sentimental, por ver a familiares, por distintas actividades que los une con nuestra ciudad y también está la gente que intenta ingresar contrabando a este lugar, pero nuestro accionar no es único, nosotros trabajamos en conjunto con las autoridades paraguayas, con la Policía de la provincia de Formosa que está haciendo un trabajo excepcional también, es una cuestión de día a día, hasta que el decreto deje sin efecto la cuarentena, tanto para nosotros como el paso internacional, esto es día a día, minuto a minuto intentando que no se viole la cuarentena que pueda afectar a los ciudadanos formoseños», expresó.

Asimismo aseguró que de manera permanente hay personas que intentan ingresar por los pasos clandestinos, «de manera permanente detectamos esto, inmediatamente se pone en aviso al organismo jurisdiccional, esto significa que se judicializa a la persona, hay un juez competente, se le abre una causa y eso ya va a depender de si la persona tiene antecedentes, si es argentino automáticamente pasa por los controles protocolares implementados por el Ministerio de Desarrollo Humano y van a cuarentena, tenemos estadísticas que señalan que hemos detenido personas intentando violar la cuarentena».

«Se abrieron 30 sumarios judiciales en ese sentido, cada sumario judicial puede tener 1, 3 o 5 personas, es un número importante», aseguró.

Altura del río

De la misma forma se refirió a la altura en la que se encuentra el río Paraguay y manifestó que «estamos otra vez preocupados, la semana pasada estábamos contentos porque el río había recuperado casi 15 centímetros y ahora estamos en 1,49 metros, si bien la actividad comercial internacional todavía es viable, no es una altura critica, pero nosotros tenemos en cuenta que el caudal natural del río oscila entre los 3 y 4 metros, con 1,48 estamos entrando en una zona de preocupación, las lluvias en el norte de Paraguay y Brasil no nos están ayudando. Aparte hay una cadena de represas que tiene Brasil y hasta que eso no llene los limites que necesitan para operar no largan agua para abajo, esa es una cadena, el río Paraguay todavía se encuentra en niveles a lo que hace al comercio internacional, al movimiento de buques, es operativo, está en fase normal, pero cada centímetro de diferencia puede ser complicado o no. Nosotros tenemos un tráfico promedio de 15 o 20 embarcaciones de subida y bajada por día, estamos tomando medidas de prevención donde sugerimos y se está acatando a rajatabla que en horarios nocturnos los convoy no naveguen, entre las 20 y 21 horas están amarrando y están retomando navegación entre 5:30 y 7 de la mañana por una cuestión de seguridad y gracias a Dios en esta zona no hemos tenido hasta el momento ningún tipo de acaecimiento al respecto».

Para finalizar habló sobre si la fuerza cuenta con personal que no esté trabajando por ser pacientes de riesgo. «Nosotros hemos recibido directivas al inicio de todo esto en base al decreto donde había que detectar rápidamente personal de riesgo, el personal para nosotros en este caso encuadraba en personas con enfermedades preexistentes ya sea diabetes, hipertensión o algún tipo de operación cardiovascular o mayores de 60 años, esa gente que trabajó hasta el 16 de marzo con nosotros está cumpliendo la cuarentena en su casa como cualquier organismo del estado nacional y una vez que termine esto se van a reincorporar a su trabajo, de todas formas no son muchos, cada persona es un universo y hay que cuidarlos entonces también se ordenó que personas de riesgo que integran las fuerzas cuiden su salud, más teniendo en cuenta que somos una primer línea de posible contagio teniendo en cuenta que estamos en el límite de control, en este caso estamos en el río pero la Prefectura a lo largo y ancho del país está en las rutas, en los puertos internacionales, trayendo cruceros, custodiando micros con repatriados por eso se priorizó cuidar al personal propio catalogados como personas de riesgo».