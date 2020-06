El río Paraguay sigue creciendo y ya salió de la etapa “crítica”

Compartir

Linkedin Print

El Prefecto Principal Eduardo Escalada, jefe de Prefectura Naval en Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre la altura del río Paraguay y cómo van a trabajar para controlar a pescadores, teniendo en cuenta que la pesca comercial fue exceptuada del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por la pandemia de coronavirus.

“Por suerte estamos rozando el 1,90 con una tendencia a crecer, hace 15 días estábamos cerca del 1,20 metros y estábamos muy preocupados pero acá lo importante es la tendencia que es creciente y por supuesto que eso ayuda a la navegación comercial internacional que tenemos diariamente y aparte los bancos de arena se van cubriendo y eso elimina lo que son obstáculos y peligros para la navegación así que estamos más tranquilos, salimos del borde, de la etapa crítica, estamos confiados de que esa tendencia durante esta etapa del año se va a mantener”, explicó.

Sobre si esto se debió a la apertura de compuertas de ciertas represas, señaló que “las represas se abrieron para darle caudal de agua al río Paraná, pero todos sabemos que en confluencia el río Paraguay desemboca sus aguas en el Paraná y este río al tener mayor caudal de agua hace el efecto de tapón entonces permite que el río también incremente su caudal más allá de que en los orígenes del río Paraguay ha habido precipitaciones que han ayudado a esta situación”.

Pesca

De la misma forma habló sobre cómo trabajarán para controlar la pesca comercial, que fue exceptuada del aislamiento por el coronavirus. “Nosotros estamos muy contentos porque nuestros amigos pescadores van a volver a realizar sus actividades, estamos desde hace 48 horas en permanente comunicación con la autoridad de aplicación que es el Ministerio de la Producción y Ambiente y estamos coordinando la forma de controlar porque no hay que olvidarse que todavía estamos en cuarentena, las fronteras están cerradas y estamos en el operativo Covid-19. La Prefectura lo que va a hacer en su trabajo diario de patrullaje es que toda persona que esté en el agua se le va a preguntar qué está haciendo ahí y va a tener que justificar su presencia. Los pescadores saben muy bien porque están recibiendo información del Ministerio que ellos van a tener que tener que tener su habilitación de pesca al día y van a tener que figurar en el censo de pescadores que tiene el organismo, nosotros contamos con esa información y nuestras lanchas también van a ir a bordo con esa información, simplemente se van a cruzar datos y la persona que esté habilitada y que esté autorizada a estar realizando la pesca no va a tener ningún problema, el que no pueda justificarlo vamos a hacer un doble chequeo con la gente de fiscalización y si no puede justificar su presencia se dará intervención al juzgado correspondiente por violación de cuarentena”.

Respecto a si existe un registro de cuántos pescadores son, explicó que “aproximadamente entre pescadores y la gente que está autorizada a la extracción de carnada son unos 600 a lo largo de toda la franja de la provincia, el censo, el padrón que recibimos más o menos está en esos números”.

En cuanto a si van a profundizar los operativos, teniendo en cuenta que muchos van a aprovechar esta situación para intentar salir o entrar del país, aseveró que “tenemos en cuenta que al haber más presencia en el río la capacidad de mimetizarse de otras personas que no tienen que hacer lo intentarán, pero está en los planes el mayor control”.

“De manera permanente personas intentan cruzar y nosotros de manera permanente intentamos que no lo hagan, tenemos estadísticas de importantes rechazos que una vez que el ciudadano paraguayo es detectado se lo entrega inmediatamente a la autoridad paraguaya quien somete a su jurisdicción también por violación de cuarentena. Los motivos por los que quieren cruzar son varios; por salud, familia, trabajo, el control es 24 horas por eso desde el 20 de marzo hasta hoy en día no solo no podemos bajar la guardia sino que día a día tenemos que ir rediseñando la estrategia para tratar de evitar esto y cuidar la salud de todos”, finalizó.