El River de Marcelo Gallardo inicia su camino en la CONMEBOL Libertadores

Marcelo Gallardo afronta con su River Plate una nueva edición de la CONMEBOL Libertadores 2025, bajo una realidad compleja y ante un Universitario de Deportes entonado. El Millonario no llega en su mejor momento: una racha de resultados irregulares en el Apertura de la Liga Profesional y la falta de estabilidad en el rendimiento colectivo han generado inquietudes.

Sin embargo, el «Muñeco», con su amplia experiencia en el certamen continental, sabe que la Libertadores siempre es una oportunidad para resetear y encontrar el camino hacia el éxito, independientemente de cómo lleguen los equipos.

Este miércoles, River debutará en el Grupo B enfrentando a Universitario, en Lima, Perú, por la primera fecha. El conjunto peruano, dirigido por Fabián Bustos, llega con buenas expectativas en su liga local, pero el desafío ante un gigante como el «Millonario» será sin dudas otro nivel de exigencia.

“Vamos a clasificar, estoy convencido. El grupo está parejo sacando a River Plate”, había señalado Bustos dejando en claro que, pese a no pasar por un momento ideal, el equipo del “Muñeco” sigue imponiendo respeto, por historia y tradición.

Gallardo tiene en mente un equipo con ciertos cambios tácticos para optimizar el rendimiento, y es probable que la rotación sea una de las claves para recuperar la frescura que el equipo ha perdido en los últimos partidos. No obstante, más allá de las dificultades en el arranque de temporada, el entrenador de River confía en la capacidad de su plantel para sobreponerse a las adversidades y competir con lo mejor de América.

River se encuentra en una fase de transición, con varios jugadores jóvenes intentando ganarse un lugar, pero con la presión de seguir demostrando el nivel que lo caracterizó en años anteriores. Para Gallardo, la Libertadores es siempre un torneo que genera un plus de motivación, y en el contexto actual, no solo busca sumar los tres puntos, sino también recuperar la confianza y la identidad que el equipo ha perdido en los últimos tiempos.

Por otro lado, Universitario, aunque con menos historia reciente en competencias internacionales, no es un rival fácil. El estadio Monumental de Lima, con su fiel hinchada, será una verdadera prueba para River, que deberá sobreponerse tanto a la presión del entorno como a las limitaciones en su rendimiento.

Este debut, en tierras peruanas, representa mucho más que un simple inicio de fase de grupos para Gallardo y su equipo. Es una oportunidad para volver a demostrar que, aún en momentos de dudas, River sigue siendo un contendiente serio en la competencia de clubes más importante del continente.

Más allá de la figura del DT, la incógnita también pasará por ver como los jugadores absorben lo ocurrido en la última fecha del torneo local, donde igualaron 2 a 2 con Rosario Central en el Monumental de Núñez, con una fuerte reprobación de sus hinchas por el nivel de juego mostrado.

La CONMEBOL Libertadores es una de las principales cartas de presentación de Marcelo Gallardo y su legado en el torneo es indiscutible. Con dos títulos (2015 y 2018) y varias participaciones destacadas, el «Muñeco» quiere seguir reafirmando su capacidad como estratega y su influencia en la historia de River. Cada vez que Gallardo dirige en la Libertadores, es un recordatorio de su vínculo especial con este torneo, y aunque los tiempos cambien, su presencia en la competencia siempre genera expectativas altas.