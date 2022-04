El romántico gesto de Rodrigo De Paul que confirmaría su relación con Tini Stoessel

Compartir

Linkedin Print

Los rumores llegan desde Ibiza, España. Allí se encuentran los protagonistas de esta historia de amor que parecería estar a punto de confirmarse. En verdad, se blanqueó durante unos minutos, y luego volvió a tratarse de puras especulaciones. Tini Stoessel viajó a España hace unas semanas, según las fotos que compartió en sus redes sociales. En dicho país vive Rodrigo De Paul, el futbolista con quien se la vincula desde hace un tiempo. El jugador del Atlético de Madrid es padre de Francesca (3 años) y Bautista (siete meses), de su relación con Camila Homs, con quien estuvo en pareja durante 12 años y de quien en febrero confirmó que se había separado “hace meses”, sin precisar la fecha exacta.

Desde entonces, las versiones de romance entre la cantante y el deportista tomaron cada vez más fuerza. Los últimos días, por caso, se los había visto juntos en Ibiza. Y el domingo él tuvo un romántico gesto en sus redes sociales. Pero duró apenas unos minutos. “Este show fue tan mágico. Les dijo el link en mi biografía para que puedan verlo completo. Ya cada vez falta menos para vernos en el Hipódromo. El show que estamos armando prometo que nunca lo van a olvidar”, escribió Tini en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene 17 millones y medio de seguidores.

Acompañó el mensaje con un video de uno de sus temas e hizo referencia a su próximo show en Buenos Aires, el que había suspendido en marzo pasado por la salud de su padre, Alejandro, que se encontraba internado en terapia intensiva. Y entre los miles de comentarios que cosechó dicha publicación en pocos minutos, se destacó el de De Paul, quien le dejó un corazón blanco. De igual color que ella ella suele usar.

Fue Vicky Braier -popularmente conocida como Juariu- quien descubrió de inmediato el romántico gesto público del futbolista s, hizo captura y la publicó en su Instagram. Poco después de que la imagen se viralizara, él decidió eliminar dicho comentario. Aunque ya era tarde.

Luego, la participante de Masterchef Celebrity continuó haciendo su trabajo de investigación en las redes sociales y le pareció encontrar a la pareja disfrutando de un día de playa. Fue en una publicación de Lizardo Ponce, que también está en Ibiza. El ex Cantando compartió fotos allí y Juariu hizo zoom en dos personas que aparecían de fondo, preguntándose si eran De Paul y Tini.

Se trata de un nuevo gesto de Rodrigo de Paul con Tini Stoessel. Más directo, claro. Antes, ya había mostrado un acercamiento virtual con la cantante: además de seguirla a ella, hizo lo propio con su hermano, e incluso con su mejor amiga, que también se encuentra en Ibiza por estos días.

Por otro lado, Camila Homs tuvo un ida y vuelta con sus seguidores en las redes sociales. Y permitió que le enviaran algunas preguntas que ella elegiría para responder. “¿Team Wanda o team China?”, se leyó en una de las inquietudes haciendo referencia al escándalo que tomó público conocimiento en octubre del año pasado cuando la empresaria descubrió que su marido, Mauro Icardi, se había encontrado en un hotel de París con la actriz argentina.

“No me gusta meterme en la vida de los demás”, fue lo primero que escribió la ex mujer de De Paul. Y agregó: “Solo decir que jamás entenderé a las minas que se meten con hombres casados y arruinan familias”.

Compartir

Linkedin Print