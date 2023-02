El romántico mensaje de Nancy Dupláa a Pablo Echarri tras 16 años de matrimonio

Nancy Dupláa y Pablo Echarri se conocieron en el 2000 cuando trabajaban en la novela Los buscas de siempre. Formaron una familia ensamblada y se casaron en febrero de 2007. Con el paso de los años, se convirtieron en una de las parejas más queridas del ambiente.

Para celebrar los 16 años de su matrimonio, los actores viajaron a Brasil. Desde allí, aprovecharon para visitar diversos lugares del país vecino y publicaron en sus redes sociales algunas postales de esta escapada. En Instagram, Nancy realizó un posteo romántico para su esposo.

“Te miré… me miraste… me gustaste… te gusté… me pediste casamiento… ¡te dije que sí! Y ahí vamos…haciendo camino al andar… juntos… en complicidad… eso sí… las risas nunca faltan… por suerte… que así siga siendo… ¡¡Te amo, hermoso… gracias, gracias, gracias por ser como sos!!”, escribió la artista.

Por otra parte, el año pasado, Pablo hizo una reflexión sobre los cambios en la televisión actual en la que cada vez hay más realities y casi no hay ficciones nacionales. En una entrevista que concedió a Intrusos en el espectáculo (América), el actor hizo un mea culpa por no haberse dado cuenta a tiempo del cambio de paradigma que implicó la llegada de las transmisiones digitales de contenidos y habló del impacto que generó Gran Hermano, el exitoso reality de Telefe.

En este sentido, Echarri fue contundente: “La pandemia hizo aflorar las miserias humanas, y en particular esto se puede ver en los realities como Gran Hermano”. Luego, explicó que para él se han cambiado los paradigmas de la televisión y de la exhibición de los contenidos de ficción televisivos. “Además de realities en la pantalla también hay muchos programas periodísticos y políticos”, sentenció. Y luego agregó que los cambios se dieron primero de los programas diarios a las series de seis u ocho capítulos y que después sucedió lo mismo con el cambio de la televisión a las plataformas.

“Cambió el paradigma y muy, muy rápido para nosotros. No nos dimos cuenta que ese cambio estaba siendo tan profundo y tan acabado”, analizó y disparó una especie de autocrítica por no haber podido darse cuenta de lo que estaba pasando en los medios.

En cuanto al fenómeno Gran Hermano, que ya va por su temporada número diez, Echarri argumentó que sigue, más que nunca, porque analiza más en foco las conductas humanas. “Está rara la sociedad, está difícil”, intentó explicar en relación al reality más visto del país.

Por otra parte, Echarri analizó la salida de la televisión pospandemia. “Está bueno que suceda un Gran Hermano después de la crisis por el covid-19, porque se ven algunas miserias que recrudecieron o que pasaron a primer plano después de la pandemia”, dijo.

En otro momento de la entrevista, ya para finalizar, el periodista le consultó sobre el bullying adentro de la casa más famosa del país. “¿Existe bullying?”, le preguntó directamente y Echarri respondió que el bullying está presente en toda la sociedad. “La discriminación está atravesada en todos los vínculos humanos. Es una de las formas que el ser humano tiene para relacionarse”, comentó. “Es raro, hay que poner en discusión algunos paradigmas de las relaciones humanas porque siempre alguien sale lastimado”, concluyó.

