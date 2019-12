El romántico mensaje de Pampita y Roberto García Moritán: «Ya nunca más estaremos solos»

Compartir

Pampita y Roberto García Moritán celebraron la Noche Buena junto a sus familias y amigos. Si bien los hijos de la modelo estuvieron con su padre, Benjamín Vicuña, ella celebró junto a sus hermanos. El empresario utilizó su cuenta de Instagram para compartir fotos de la especial noche y le dedicó un romántico mensaje a su esposa, con quien se casó en noviembre pasado, después de cuatro meses de novios.

“¡Feliz navidad para todos! Mucho tiempo, nuestras navidades impares fueron de a pocos. Ya nunca más estaremos solos. Te amo @pampitaoficial”, escribió Rober, como lo llama su círculo intimo. “Familia, amor, navidad, amistad”, feron las palabras que destacó en el posteo que publicó en la red social en la que tiene más de 300 mil seguidores.

Sobre la misma publicación, Carolina respondió con palabras románticas: “El mejor regalo que pudiera pedir fue este amor que me llena el alma”.

Por otro lado, la modelo también publicó fotos del festejo de la Noche Buena y compartió una emotiva reflexión: “El amor sana. El amor nos une. El amor nos repara. Jesús ha venido para amar a los demás con un corazón humilde, generoso y respetuoso. Ahora nosotros hemos de despertar”.

Para Año Nuevo, Pampita y Roberto planean viajar a recibir el 2020 en Punta del Este, tal como contó la conductora en su programa de televisión al explicar el percance que surgió los últimos días.

Según indicó, el empresario perdió la billetera con toda su documentación. “No tiene cédula verde, ni DNI, ni tarjetas de crédito. Nos tenemos que ir a Uruguay y así no podemos viajar”, aseguró la jurado de ShowMatch.

«Es una billetera negra. Por favor, si alguien la encuentra que se comunique con la producción del programa. Se ofrece recompensa porque si no nos vamos de vacaciones», continuó Ardohain.

Sin bien García Moritán ya realizó los trámites y espera obtener la documentación adecuada para poder viajar a Punta del Este, el matrimonio analiza otra opción en caso de que él no pueda viajar a tiempo.

“Que él vaya más tarde… Yo lo espero allá en la playa tomando sol. Para mí lo hizo a propósito para viajar solito. Así yo llego, voy al supermercado, instalo a los chicos, desarmo las valijas, ordeno la ropa y el recién llega cuando ya está todo listo”, bromeó Pampita que celebrará Año Nuevo junto a sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio.