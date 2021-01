El romántico saludo de la esposa del Indio Solari por el cumpleaños del músico

Compartir

Linkedin Print

Virginia, con quien está casado hace 32 años, mantiene un bajo perfil y eligió dedicarle al músico un especial posteo en sus redes sociales

El 17 de enero Carlos Indio Solari cumplió 72 años y su esposa, Virginia, le dedicó un romántico posteo en las redes sociales. El matrimonio -que se casó en 1988- mantiene un bajo perfil alejado de los medios, pero la esposa del músico no quiso pasar por alto la fecha especial y escribió un mensaje que tampoco pasó desapercibido entre los fanáticos del ex líder de Los Redondos.

“¡Feliz cumpleaños, bombón!”, escribió Virginia en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene 45 mil seguidores. Virulana -tal como la apodó el popular cantante- acompañó el posteo con una foto de su marido con sus clásicos anteojos de sol con marco redondo.

El Indio y Virginia cumplen años solo con cuatro días de diferencia. Ella los celebró el 13 de enero y ese día el músico también utilizó sus redes sociales para saludar a su esposa, con quien está casado hace 32 años y son padres de Bruno, que nació 12 años después de su boda. “Shhhh que no se entere que les estoy confiando que hoy cumple años Virulana …”, indicó el músico en su cuenta de Instagram, en donde tiene medio millón de seguidores.

Y acompañó el posteo con una foto instantánea de su esposa en la que se está maquillando frente al espejo. En la imagen se la ve con los ojos cerrados y concentrada poniéndose máscara de pestañas. Debajo de dicho retrato, Solari describió a Virginia como “amor, compañera y amiga”. Y agregó: “Te quiero siempre”.

Al ver el tierno gesto de su esposo, Virgnia lo replicó en su cuenta personal y le agradeció: “Gracias, mi amor. A tu lado siempre, pase lo que pase”. “Gracias también a todos los que me hacen llegar su cariño. Pinta bien este cumple”, sumó sobre los mensajes que recibió aquel día.

Poco se sabe sobre la vida íntima del Indio Solari. El músico siempre se encargó de mantener un bajo perfil con respecto a su familia. Aunque en la pandemia la pareja se permitió compartir en las redes sociales algunas imágenes de cuando eran novios.

“Querido mío, estamos grandes y me llegó el momento de decirte esto: yo no tengo tu talento para contarte la dimensión de mi amor por vos y lo hago a mi manera, entonces lisa y llanamente te lo digo: ¡Sos el amor de mi vida!”, escribió Virgnia luego de que el músico posteara algunas fotos.

“Cuando veo las preciosas fotos que publicás y recuerdo todo el camino transitado a tu lado, confirmo que yo también volvería a elegirte y en esta vida me doy por hecha”, agregó por aquel entonces. “Qué extraño, carcajadas felices y ojos en lágrimas. Un blend emocionante. Gracias Virulana”, respondió Solari.

Compartir

Linkedin Print