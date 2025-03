El rotundo cambio de look de Natalia Oreiro que celebraron las famosas: «Hermosura»

En este 2025 Natalia Oreiro eligió hacer un cambio radical de look. Según se supo, este motivo obedeció a su capacidad camaleónica para los papeles que escoge en su carrera actoral. Fiel a su estilo, la actriz, que durante años lució su cabello largo, optó por un corte bob. A través de sus redes dio pistas sobre su renovación y su peluquero Sergio Lamensa mostró el resultado final.

Este corte, que se caracteriza por su longitud pareja alrededor de la cabeza, generalmente a la altura de la mandíbula, se ha renovado en varias versiones, siendo la más clásica recta y sin capas. En el caso de la también cantante, el corte es recto y estilo carré, sin flequillo, lo que resalta aun más el volumen de su cabello.

En las imágenes que compartió el estilista, se la ve con anteojos de marco negro y una camiseta a rayas blancas y negras. “The one & only… Natalia Oreiro. Nuevo proyecto 2025, arrancamos el año. La más bella & top”, escribió Lamensa junto a las imágenes de la actriz luciendo el resultado final de su corte y color.

Unos días antes, la protagonista de Muñeca Brava y Santa Evita había puesto fotos en sus redes en donde daba pistas sobre su nueva apariencia. “En el jardín de los presentes”, escribió junto a un video en el que mostraba su sombra con su flamante peinado.

Algunas de sus amigas del medio artístico celebraron el cambio. “Hermosura”, le escribió Guillermina Valdés. “Ese pelito”, le dejó Vero Lozano, junto a un emoji de un corazón. Mientras que Gabriela Sari, su recordada compañera de elenco en Muñeca Brava, la elogió diciéndole “bella, bella, bella”. “Y entre la gente… Quiero verte bailar. La más hermosa, siempre”, le dedicó Gabriela Radice.

El corte bob es ideal para aquellas mujeres con cabello fino que buscan más volumen y movimiento. Además, es un estilo versátil que se ajusta a cualquier tipo de rostro, ya sea alargado, redondo o cuadrado. Este corte, sinónimo de elegancia y sofisticación, puede ser llevado a cualquier edad.

A fines del año pasado, Natalia Oreiro fue distinguida con un premio en el Martín Fierro de la Moda como “Icono de la moda”. “Soy una instalación esta noche, no merecían menos estos premios, homenajeando a toda la industria nacional”, comenzó bromeando. “La primera imagen que se me viene a la mente es cuando tenía 8 años y estaba en la casa de mi abuela con su máquina de coser, haciéndole vestidos a mis muñecas”, recordó.

“Después una jovencita de 12 que quería estar a la moda, pero por temas económicos en mi casa eso era imposible, y gracias a eso empecé a estudiar corte y confección para hacerme mi propia ropa. Hoy agradezco esos comienzos porque forjaron mi personalidad creativa, y también una búsqueda personal de no repetirme”, resaltó.

“Yo creo que tener estilo es eso, tener personalidad, y la personalidad es intransferible. Para mí la moda no es para nada frívola, todo lo contrario, porque yo pienso que los que crean son artesanos, son arquitectos, son artistas, y merecen todo el reconocimiento de mi parte”, destacó. “Quiero agradecerles a todos los diseñadores que, a lo largo de mi carrera, me han acompañado, me han hecho brillar, y que hacen felices a tantas mujeres y tantos hombres en sus momentos personales, los dejan ser libres, los dejan brillar”, distinguió.

“La moda no sería posible sin los estilistas, sin los fotógrafos, sin los maquilladores, sin los peluqueros, peluqueras, sin los productores de moda, sin los modelos y sin esa magia que todos juntos, hoy, esta noche, estamos creando. Muchísimas gracias y celebremos la industria nacional”, concluyó.