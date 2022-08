El rubro de indumentaria tuvo aumentos del 100% en varios de sus productos

Compartir

Con el recambio de temporada, algunos comerciantes analizan líneas de crédito para la compra de productos, ya que, por tener componentes importados, aumentaron fuertemente en las últimas semanas. «Fue difícil las semanas anteriores donde la mayoría de nuestros proveedores no tenían un precio de referencia», expresó Sandra, comerciante céntrica, al Grupo de Medios TVO.

«Aumentó un 100%. En la indumentaria, la mayoría de los productos con los que se confecciona son importados y se complica el tema del ingreso de las cosas entonces se replican los precios. A la mayoría de las empresas en Buenos Aires se le complica ese tema y este incremento que está teniendo la indumentaria», explicó la mujer.

Según los últimos datos oficiales del INDEC, el rubro textil tuvo una variación del 8,5% durante el mes de julio, integrando unos de los 4 rubros con mayor aumento que comprendió la inflación más alta de Latinoamérica durante ese mes.

Ante la escalada de precios, Sandra sostuvo que deben ingeniarse para evitar pérdidas. «Justamente se habían comprado bastante productos de lo que era la temporada de invierno y estamos con promociones. Tenemos promociones que lo estamos ofreciendo en 3 pagos sin interés; siempre nos interesó ver el bolsillo de la gente, cuidar el bolsillo de la gente y en un mismo producto tenemos 4 opciones, entonces cada uno ve que puede adquirir», dijo.

La situación actual de uno de los rubros comerciales más importantes de la economía sólo genera mayor incertidumbre ante el recambio de temporada que se avecina ya que los precios se dispararon fuertemente.

«Estamos en la incertidumbre de encarar de la mejor forma, pero todo se irá viendo según cómo evolucionan los productos que se consiguen en Buenos Aires. También fue difícil las semanas anteriores donde la mayoría de nuestros proveedores no tenían un precio de referencia y se complicó mucho».

Estos efectos sobre el precio de los productos repercuten por consiguiente en las compras de los consumidores que han adoptado un mecanismo de compra con tarjetas de crédito para poder financiarse. «Después del 15 hay una merma importante y cuando cierran las tarjetas la gente trata de volver a adquirir y que pase ya para el mes siguiente esa compra».

Por último, Sandra indicó que la única solución por lo pronto es la adaptación a lo que está ocurriendo en su rubro.

«El comerciante es alguien que está acostumbrado a luchar con las vicisitudes que les da la vida, entonces siempre tiene que tener mucha creatividad y buscar opciones para que la venta no se corte; tener diferentes opciones en los precios, el mismo producto en diferentes opciones, buscarle posibilidades de que el cliente lo adquiera con diferentes formas de pago. Así son las formas con las que tratamos de llevarlo adelante», finalizó.

