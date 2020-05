El rugby canceló la ventana de julio y todo apunta al último trimestre

Compartir

La World Rugby determinó que por la pandemia del coronavirus no se pondrán disputar los habituales amistosos de mitad de año y se monitoreará la situación para analizar el resto de los compromisos previstos para este año.

La World Rugby anunció la cancelación definitiva de todos los test match previstos para la habitual ‘ventana’ de julio debido a los efectos de la pandemia del coronavirus.

La decisión se adoptó tras analizar la evolución de la enfermedad por todo el mundo, que provocó medidas como restricciones de viajes y cuarentenas extendidas por casi todos los países, así como la preocupación sobre el tiempo que necesitarán los jugadores para prepararse, por lo que se considera que «cualquier tipo de competición de rugby internacional no puede tener lugar en julio».

Las autoridades del rugby mundial seguirán muy atentos a la marcha de los acontecimientos para comprobar si el resto de las ‘ventanas’ previstas en este 2020 pueden tener lugar o no, así como tambien el Rugby Championship.

Para ello World Rugby precisa que siguen trabajando con todas las partes implicadas, las asociaciones nacionales, los responsables médicos de los países, colectivos de jugadores, organizadores, para evaluar si se puede mantener el resto del calendario, que dependerá de las medidas que se adopten por parte de las autoridades sanitarias.

En la ‘ventana’ de julio había numerosos amistosos previstos entre las grandes selecciones mundiales. Por ejemplo, se deberían de haber jugado encuentros como Australia-Irlanda, Japón-Inglaterra, Nueva Zelanda-Gales, Sudáfrica-Escocia, Argentina-Francia (todos en dos ocasiones), EEUU-Italia, Canadá-Italia, Nueva Zelanda-Escocia y Argentina-Italia.

En agosto también se contempla un calendario de partidos internacionales muy cargado desde el 8 de agosto, día en el que se deben enfrentar Australia y Nueva Zelanda en Brisbane y Sudáfrica y Argentina en Johannesburgo.

«Esta decisión es la más lógica en este contexto y es el resultado de un trabajo en conjunto con World Rugby, de que cada unión exponga el día a día de cada país y de evaluar los diferentes escenarios. Seguimos trabajando para la vuelta del rugby, pero todos coincidimos en que eso será cuando estén dadas las garantías desde el punto de vista sanitario y en concordancia con los gobiernos nacionales, priorizando la salud y el bienestar de los jugadores», declaró Marcelo Rodriguez, presidente de la Unión Argentina de Rugby.