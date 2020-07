El rugby de Corrientes tendría su propio torneo local

Compartir

El Regional NEA está descartado y se analiza un torneo “reducido” con los clubes de la provincia, cuando el Gobierno habilite la práctica de los deportes colectivos. El objetivo a corto plazo es regresar a los entrenamientos y después recién planificar alguna competencia.

Si bien la Unión Argentina de Rugby (UAR) avanzó con un protocolo para que se pueda aplicar en todo el país ante la pandemia del coronavirus, en Corrientes consideran que es un año perdido para la actividad. El Regional NEA está caído y la posibilidad de un torneo provincial es la alternativa que queda para lo que resta del año, claro que todavía no se habilitaron los entrenamientos para los deportes colectivos y eso complica el panorama.

El presidente de Taragüy, Diego Gómez Coll, sostuvo que “este año no creo que podamos llegar a competir, lo veo muy difícil”, mientras que su par de San Patricio, Enzo Ramos, se manifestó en el mismo sentido: “Creo que es un año perdido, sobre todo porque nuestra competencia se basa principalmente con clubes de Chaco, Formosa y Misiones”.

Los dirigentes de los clubes mantuvieron una reunión con el Secretario de Deportes de la Provincia, Jorge Terrile, para presentarle las medidas preventivas que se tomarían en el caso de que se habilite la posibilidad de entrenar. Del encuentro también participaron Francisco García, titular de Aranduroga, y Daniel Romero en representación de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne).

Por el momento, ese protocolo está siendo analizado por las autoridades sanitarias de la provincia a la espera de que el Gobierno de Corrientes permita que se concrete la preparación física, sin contacto y sin el uso de la pelota.

El Regional del NEA 2020 debía comenzar el sábado 14 de marzo. La primera fecha ya se había programado, pero el jueves 12 las autoridades de la Urne decidieron levantar la jornada de manera preventiva por la situación sanitaria (coronavirus y dengue). La semana siguiente el Gobierno nacional decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio que llevó a suspender el torneo.

“Este año no creo que podamos llegar a competir, lo veo muy difícil. Estamos en contacto con Aranduroga y San Patricio, pero en lo que es competencia no creo que podamos hacer nada. Creo que va a ser el último deporte que van a habilitar”, relató Gómez Coll en declaraciones a La Red Deportiva (La Red Corrientes).

Jugar un torneo reducido “es lo único que se podría llegar a hacer si es que la situación de Corrientes no cambia: un torneo local con los 3 clubes de la capital. La gente de Resistencia está pasando un momento durísimo y no creo que eso cambie en el corto plazo, y al formar parte de una Unión que nuclea varias provincias… lo veo muy difícil”.

El ex integrante de los Monos Negros, reconocido equipo de seven de la entidad agregó: “No soy muy optimista con que esto pueda cambiar en el corto plazo, lo que sí intentamos, cada uno desde su club, es volver a la actividad y que se vuelva a tener vida de club, modificada, porque no va a ser como antes, y con la distancia social, porque no podemos llevar adelante un deporte de contacto. Lo que va a venir más rápido será para recreación y puesta a punto en lo físico, pero más de eso no”.

Por su parte, Ramos, flamante presidente de San Patricio desde este año, sentenció: “Creo que es un año perdido, sobre todo porque nuestra competencia se basa principalmente con clubes de Chaco, Formosa y Misiones. De lo que venimos hablando es de hacer una competencia interna con los tres clubes y a nivel provincial. Hay un proyecto que se vino trabajando y creo que podríamos generar un poco de competencia interna. Lo otro, este año no creo que exista un Regional y ni hablar de un Nacional”.

Por último, sostuvo que “todos estamos con la expectativa y a la espera de las decisiones que pueda tomar el Gobernador con respecto a la posibilidad de entrenar. No llegaron todavía las noticias que esperábamos, pero vamos a volver a insistir para ver si podemos lograr algo”.