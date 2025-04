El saludo de Wanda Nara a Maxi López en su cumpleaños que incluye un agradecimiento

Wanda Nara selló en las redes sociales su reconciliación con Maxi López y el gesto de buena onda llegó más allá de la batalla legal que protagonizaron por más de 10 años. En el cumpleaños número 41 de Maxi, su exmarido y el padre de sus tres hijos varones, publicó en redes una imagen que habló más que mil palabras: una postal familiar en la que las viejas trincheras parecen borrarse, al menos por un instante.

La fotografía no es cualquier imagen de archivo. Es una escena cuidadosamente cargada de símbolos, tomada en el corazón de una celebración infantil. Ocho personas posan bajo un cielo de cintas rojas, guirnaldas y luces, rodeadas de mesas de colores y sillas plásticas, en un ambiente que evoca la ternura de los primeros años. En el centro, con un suéter negro y una sonrisa contenida, está Maxi, a su lado, su actual pareja, la modelo Daniela Christiansson, de enterizo negro y cabello recogido.

Pero el centro emocional de la imagen no lo ocupan ellos. Lo ocupa Wanda Nara, vestida también de negro, con el cabello suelto y ondulado, y con su hija menor en brazos—la pequeña que tuvo con Mauro Icardi, el hombre con quien protagonizó el triángulo más mediático del fútbol argentino—. La nena, vestida con ropa burdeos y calzas blancas, aparece como el símbolo vivo de una familia extendida, caótica, pero presente.

Delante, los verdaderos protagonistas: Valentino, Benedicto y Constantino, los tres hijos de Wanda y Maxi, vestidos de negro y con remeras Givenchy. Uno de ellos abraza a su hermanita menor, que lleva un vestido rosa con flores, en un gesto de hermandad pura, sin cálculo. Una postal de unidad que sorprende por su naturalidad.

“Gracias por estar cuando más te necesité. Feliz cumpleaños Max”, escribió Wanda sobre la imagen. No hay ironía, no hay doble sentido. Solo una frase directa, quizás reconciliadora, que en otro tiempo hubiera sido impensable.

El gesto llega en un momento de tensión creciente entre Nara y Mauro Icardi, de quien se está divorciando en una feroz guerra, con quien mantiene una relación cruzada de declaraciones públicas, mensajes velados y silencios elocuentes. El cumpleaños de Maxi López, entonces, se transforma en un escenario inesperado para un giro en la narrativa.

Durante años, Wanda y Maxi protagonizaron una batalla judicial intensa: disputas por la tenencia, acusaciones de abandono, deudas económicas y reproches públicos. Pero este saludo, con su carga visual y emocional, se suma a los gestos de buena onda desde que la empresaria se separó del delantero del Galatasaray. No solo porque implica el reconocimiento del rol paterno de Maxi, sino porque lo muestra inserto en una escena de familia ampliada, en la que incluso Christiansson, su pareja, aparece con naturalidad.

Durante todo el día el empresario y dueño de un restaurante posteó en sus historias todos y cada uno de los mensajes que recibo. A la muestra de cariño de su expareja contestó un sencillo: “Gracias”.

En este día especial para el exfutbolista, su hijo mayor, Valentino, fue el primero en expresarse. En su cuenta de Instagram, una imagen retro junto a su papá, cuando era apenas un nene. En la postal se los ve sonrientes, haciendo el gesto del pulgar arriba. El texto, simple pero cargado de ternura, decía: “Feliz cumple papi”, acompañado de un corazón blanco y otro rojo, en clara referencia a los colores de River Plate.

Después fue el turno de Constantino, quien eligió una imagen más actual para homenajear a su papá. Para lograr su cometido, el adolescente subió una selfie grupal en la que se los ve a él, a sus dos hermanos y a Maxi posando con gestos divertidos y mucha complicidad. “Feliz cumple pa”, escribió, con un corazón rojo y emojis sonrientes.