El Santos asegura que Lionel Messi no batió el récord de Pelé

“Pelé anotó 1.091 goles para el Santos. En las cuentas de la prensa especializada, el Rey del Fútbol marcó 643 en competiciones y los 448 goles marcados en partidos y competiciones amistosas fueron condenados al ostracismo, como si tuvieran menos valor que los demás”.

Ese es uno de los párrafos que publicó el Santos de Brasil en su página web oficial para asegurar que Lionel Messi no rompió el récord de Pelé el pasado 22 de diciembre como se informó mundialmente. Inclusive el propio O Rei le envió por entonces un mensaje al argentino, con un emotivo texto: “Felicitaciones por tu récord histórico, Lionel. Pero sobre todo, enhorabuena por tu bonita trayectoria en el Barcelona. Historias como la nuestra, de amar al mismo club durante tanto tiempo, lamentablemente serán cada vez más raras en el fútbol”.

Sin embargo, el Peixe insiste en que su futbolista emblema todavía mantiene el récord de anotar más goles con una misma camiseta y que esa estadística no es propiedad de la Pulga en el Barcelona. “En los últimos días se ha hablado mucho en la prensa y en las redes sociales sobre la cantidad de goles que ha marcado Pelé con la camiseta del Santos Futebol Clube. Según algunos estadísticos, el argentino Lionel Messi (Barcelona) se convirtió en el jugador con más goles para un mismo club, alcanzando los 644 goles para el club catalán, excluyendo los amistosos, llamados por algunos como goles oficiales”, indica el texto que firma Fernando Ribeiro, quien se identifica como integrante de la Asociación de Investigadores e Historiadores del Santos FC.

“Los 448 goles que hoy intentan descalificar, se marcaron ante los principales clubes y equipos de la temporada. América (México) y Colo Colo (Chile) sufrieron nueve goles de Pelé cada uno. El Internazionale Milán, uno de los principales equipos de Europa en la década de 1960, sufrió ocho goles más del Rey. La lista es inmensa y con participantes de peso: River Plate, Boca Juniors, Racing, Universidad de Chile, Real Madrid, Juventus, Lazio, Napoli, Benfica y Anderlecht. El propio Barcelona, donde juega Messi, también fue víctima de Pelé: cuatro goles, marcados en cuatro partidos”, asegura el historiador.

“El argumento de algunos analistas es que muchos de estos 448 goles marcados en partidos amistosos se enfrentaron a oponentes frágiles, como equipos pequeños o equipos regionales. Aun así, los partidos se disputaron con uniforme oficial, con las reglas oficiales del juego y con acta. Debemos recordar que los clubes solo podían jugar partidos amistosos con la aprobación de las federaciones regionales y nacionales, una de las reglas impuestas por la FIFA, el organizador del fútbol mundial. Tener en cuenta atributos subjetivos, como la debilidad de los oponentes, no es ideal para compilar datos estadísticos. Los números son absolutos. Un gol contra el Eibar es estadísticamente lo mismo que un gol contra el Valencia. Un gol contra el Transvaal (de Surinam) tiene el mismo valor que un gol marcado al Real Madrid, en el centro del Santiago Bernabéu”, señaló en este texto que inicialmente fue compartido por las redes oficiales de la institución.

Un dato, no menor, es el número que aportó la propia FIFA en enero de este año cuando validó que Pelé sumó 643 goles oficiales con el Santos en 659 partidos jugados y que Leo Messi estaba en carrera para romper ese récord. Meses más tarde, Leo superó esa cifra. “Muchas gracias por su mensaje tan cariñoso, Pelé. La verdad que fue lindo verlo por lo que significan esas palabras viniendo de alguien tan grande como fuiste vos”, le había dicho el futbolista argentino al brasileño tras quebrar su marca.

