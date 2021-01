El Secretario de DD HH de la Nación se reunirá a las 10 horas con dirigentes y legisladores de la oposición

Compartir

El martes, al tomar conocimiento de que arribaría a Formosa el secretario de los Derechos Humanos de la Nación, Horario Pietragalla Corti, diputados provinciales del Frente Amplio Formoseño Cambiemos solicitaron una reunión con el mismo para “informarle la verdadera situación que está viviendo la sociedad formoseña, hechos sumamente graves que amenazan el bienestar general, dado que la represión y violencia ocurridos en la Provincia configuran violaciones de los derechos humanos a comprovincianos”.

Ayer, en horas de la tarde trascendió que el funcionario nacional se reunirá hoy con los legisladores de la oposición provincial. El encuentro será a las 10 horas en el hotel Howard Johnson.

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el diputado provincial Osvaldo Zárate indicó que estarán presentes además de los diputados, concejales de la capital, diputados nacionales y abogados que realizaron múltiples presentaciones en el marco de defender los derechos de los formoseños. “Le vamos a contar lo que sucedió y lo que sucede y que cada uno sabe. creemos nosotros que tiene que saber todas las vejaciones que sufren los ciudadanos”, dijo.

Agregó que “creímos conveniente pedir una reunión por nota dada la trascendencia que ha tomado lo sucedido en Formosa durante el último tiempo, fundamentalmente por las libertades de las personas, el derecho que tiene cada uno de los ciudadanos y que no se ha respetado”.

“No hay que olvidar el abuso que hay a través del estado policiaco, donde incluso han encarcelado a legisladores de la oposición”, lanzó y aseveró que “hoy la gente tiene miedo que le hagan un testeo y después pasar 15 o 20 días encerrados en los centros de alojamientos, hacen que la gente se revele y tenga miedo en lugar de tener confianza”.

“El Gobierno no nos escuchó, entonces nos parece bien que un Secretario de Derechos Humano lo haga”, asintió el legislador provincial.

Por su lado, el diputado Enrique Ramírez expuso que “nosotros pedimos una audiencia, vamos a tener una reunión con él todo el arco opositor provincial”.

“Nos parece importante que el Secretario de Derechos Humanos se vaya no solamente con la campana del gobierno que es la que escuchamos todos los mediodías; nosotros le vamos a mostrar cuáles son los problemas que están teniendo las personas que realizan cuarentena, que hay una persona que perdió un bebé en cuarentena porque no recibió la atención médica necesaria, le vamos a contar lo que sucede en el oeste. En Formosa se vulneran derechos y garantías que nuestra Constitución Nacional establece”, aseveró.

“Queremos que se tomen las medidas que se deban tomar para con Formosa, para que en primer lugar cesen estos centros de alojamientos que la verdad son centros de contagios porque mezclan a las personas. Pretendemos ilustrarle lo que sufre el formoseño para que se vaya con una idea bien acabada de cómo está la situación”, clarificó Ramírez.

“Me parece que es importante que nos escuche, porque lo que le vamos a decir son los verdaderos problemas que tienen los formoseños; queremos que conozca los derechos que se están violando en la provincia de Formosa”, cerró diciendo.

