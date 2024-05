El Secretario de Educación prometió ampliar presupuesto universitario

El Secretario de Educación Carlos Torrendell expuso hoy en el marco de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados pero evitó dar precisiones sobre futuros aumentos del presupuesto para docentes y universidades. El funcionario nacional repitió en más de una oportunidad que el gobierno de Javier Milei se encuentra atravesando un contexto de restricción presupuestaria porque se está abocado al ordenamiento de las cuentas públicas.

Ante los planteos de diferentes diputados opositores, Torrendell reconoció que los salarios docentes sufrieron una “pérdida en relación con la inflación, como ha pasado en todo el mundo laboral”. En esa línea, destacó que el Gobierno ha convocado a paritarias y a pesar de no llegar a un acuerdo ha “otorgado los aumentos que ha podido”. “La política es continuar con eso e ir ampliándolo para mejorar paulatinamente la situación salarial”, dijo sin detallar plazos o montos de futuros aumentos.

El secretario de Educación también planteó que es injusto comparar la asignación actual de recursos con lo que ocurrió durante gobiernos anteriores porque se está enfrentando una crisis y por el “descubrimiento de deudas por $360 mil millones de la gestión anterior”.

“Es más sencillo distribuir recursos en un contexto de emisión monetaria fuerte que en el contexto de restricciones porque se quiere sanear la economía argentina”, explicó y aclaró que no buscaba polemizar.

Torrendell afirmó que es necesario “cambiar el paradigma” de distribución de recursos en dirección de la “eficiencia integral”. En ese punto, sintetizó que lo fundamental es tratar de “que los recursos vayan a quien menos tienen y distribuir los recursos para que los chicos efectivamente aprendan”.

Sobre ese punto también agregó a modo de ejemplo que durante gobiernos anteriores “hubo un aumento del presupuesto y eso no implicó una mejora de los aprendizajes”.

Si bien reconoció que los reclamos de previsibilidad que hicieron los rectores de las universidades eran lógicos, Torrendell recordó que el presupuesto el año pasado de amplió el 30 de agosto. “Estamos ampliando el Presupuesto no de la forma deseada pero sí de la forma posible”, dijo tras recordar que los gastos de funcionamiento de las universidades recibieron un aumento del 70% y recibirán otro 70% sobre lo presupuestado el mes que viene.

Desde la oposición remarcaron que un aumento del 70% con una inflación anualizada del cerca del 300% implica en la realidad “un recorte del presupuesto en términos reales”. También aclararon que los gastos de funcionamiento rondan el 10% del gasto total, que está compuesto principalmente por salarios.

Ante las consultas sobre la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID), el Secretario de Educación se limitó a recordar que fue creado en 1998 pero “el Congreso nunca le dio una continuidad permanente”. “Lo que hay que hacer es ordenar las economías provinciales y nacionales”, agregó.

Por último, Torrendell ratificó el compromiso del Gobierno de “progresivamente ir ampliando el presupuesto para que las universidades sigan funcionando lo mejor posible, sabiendo que nuestro foco son los que menos tienen y poniendo la prioridad de buenos aprendizajes”.

Tras su exposición, Torrendell se retiró pero continuaron los planteos de rectores universitarios y referentes del área educativa.

Marcelo Melo, director del Hospital de Clínicas, planteó el complejo panorama que enfrentan las universidades y las entidades que funcionan bajo su órbita. “El Clínicas está funcionando al 30%. Tenemos que hacer frente a una inflación del 300% que en los medicamentos es del 1000%. Además se necesita pagar los servicios de limpieza y seguridad. El hospital no puede entrar en un modo de no usar los ascensores o la calefacción porque hay 400 pacientes internados. Estamos atendiendo solo lo ontológico, lo que es infracción y fracturas. Durante la pandemia recibimos muchos aplausos. Y el 50% de ese mismo personal de salud hoy está bajo la línea de la pobreza”.

La comisión de Educación actualmente tiene bajo análisis cinco proyectos de la oposición que tienen como objetivo garantizar el presupuesto de las universidades. Varios rectores universitarios reclamaron a los bloques de la oposición que avancen con la media sanción de algún proyecto que garantice fondos y brinde previsibilidad a las casas de altos estudios.