El secreto de Pampita en la previa de los Martín Fierro: «Me pido una hamburguesa con papas fritas»

Unos minutos después de las 17 horas, Pampita llegó al Hotel Hilton donde se celebrará la gran fiesta de los Premios Martín Fierro 2025. Pía Shaw, quien estuvo a cargo de la previa, recibió a la animadora que estará en la mesa de Los 8 escalones (Eltrece), nominado en la terna de programa de Entretenimiento.

“No hay un evento importante si vos no estás”, afirmó la periodista, mientras recibía a la modelo, con un atuendo muy relajado antes de la ceremonia. “Yo vengo temprano porque me hago las manos, me baño. Me pido una hamburguesa con papas fritas porque después te morís de hambre, ¿viste? No es porque no haya comida, pero comemos muy tarde, como a las once. Entonces, yo ya estoy tranquila, ya me pido algo acá para mi equipo, unos sandwichitos…“, reveló, entre risas sobre la extensión de la fiesta.

La conductora también se refirió al viaje que tuvo, que quedó opacado por el robo que sufrió su casa en Barrio Parque: “Soy una cholula, me saqué fotos con todo el mundo. Estaba fascinada, imaginate. Un desfile de mil doscientas personas invitadas de todo el mundo. Aparte, hicimos un montón de contenido. Había que aprovechar Madrid, es tan lindo”, se sinceró.

Pampita adelantó que el vestido que llevará en la fiesta es de Carolina Herrera. “Es amarillo. En un ratito lo van a ver. Es el color que se viene y es el que usó en el desfile Irina Shayk, la modelo, para abrir el desfile. Así que es como el vestido más importante de ellos”, detalló. “Me lo prestaron. Yo soy Cenicienta”, agregó, divertida.

“Disfruto mucho del trabajo y me encanta. Amo la tele, soy refanática desde que soy chiquita. Por estos premiados me dejaba mi abuela quedarme despierta porque viste que al otro día había colegio y eran los domingos. Yo siempre quería quedarme despierta para ver el oro”, recordó, mientras se subía al ascensor.

Cuando llegó a la habitación donde se preparará, contó cuál es su rutina en este tipo de eventos. “Después me quedó a dormir. Mi equipo se queda acá y ven todo por la tele. Cuando termina la fiesta, es mi fiesta acá. Se arma, nos estiramos con los pies arriba porque viste que con los zapatos no dan más. Hablamos de todo, nos comemos algo. La habitación la redisfrutamos”, pormenorizó.

Luego, Carolina se tiró junto a Pía en la cama y contó cómo sus hijos palpitan el evento de Aptra. “Anita se va a ballet ahora en un ratito. Ella con su rodetito… ¡me muero de amor! Me va a ver por la tele, obvio», reconoció. “Hoy todos mis hijos me decían en casa a la mañana: ‘Mamá, te lo tenés que traer’. En realidad, el premio es del programa, no es mío. Pero obviamente quieren que gane Los ocho escalones. Los chicos son refans, lo miran todos los días en casa”, aseguró.

“¿Te vas a casar con Pepa?“, le lanzó la panelista de A la Barbarossa a Pampita. ”¿Vos decís? Ya me casé varias veces», acotó, risueña para después hablar de sus preparativos para las vacaciones de verano junto a su pareja: “Nos vamos a Punta del Este y después partimos con los chicos un mes y medio a Estados Unidos, todos juntos. A Punta vamos con Martín”, destacó.

“Gracias por recibirme como una princesa. Voy a disfrutar de todos los amenities”, acotó hacia el final de la nota. “Ahora me pongo pijama cual diva. Me hacen entera toda vuelta. Todo. La verdad, tengo un equipo maravilloso. Y me pongo en sus manos y disfruto”, concluyó, en la previa de la alfombra roja.