El sector arrocero de la provincia de Formosa aportó 63.6 por ciento a las exportaciones

Según un informe Formosa aportó 0,0 por ciento a la economía nacional. En tanto que el sector arrocero es el sector que más ha aportado con un 63.6 por ciento. Hubo un descenso del 35 por ciento en materia de exportación para Formosa. Walter Fink empresario arrocero ORIZA S.A en contacto con el Grupo de Medios TVO habló al respecto y aseguró que la empresa por lo general está estable. Contó además que se han dado algunas exportaciones que ha movido las agujas del reloj.

Fink comenzó diciendo: «nuestra empresa en general viene bastante estable a lo largo de los años, se han dado la incorporación de algunas empresas nuevas que están exportando arroz y eso es lo que ha movido un poco las agujas».

Consultado acerca de cuál es el mercado de exportación para el arroz, indicó «nuestro principal mercado de exportación es Chile, también se hace Brasil, pero particularmente no es nuestra situación, si no que es la de los colegas con Chile o Entre Ríos. Los brasileros han sido los principales compradores de Argentina».

«En nuestro caso sé que hay exportaciones y que son para especialidades, el arroz para risottos, de colores, aromático que por ahí no se producen en Argentina», añadió.

Agregó que en Formosa se produce el largo-fino, que es el que se encuentra en el supermercado normalmente. Es lo que esta mas desarrollado en cuanto a genética y variedades y es lo que se consume masivamente en el mundo también y que en muy baja escala está el largo-ancho al que solemos llamar Fortuna y en Formosa hay poco, esto se produce más en Corrientes.

Lluvias

En relación a las lluvias, señaló «siempre nuestros antecesores y nosotros que lo tenemos revalidado decimos que los años secos para el arroz, sale más caro producir porque hay que bombear más, pero en rendimiento tenemos muy buenos resultados. La esperanza de los productores de demás cultivos, ganaderos y demás es un dolor de cabeza para nosotros. No me quejo de las lluvias, pero nosotros producimos mejor en épocas de sequía».

«A nosotros nos fue bien por mas que hubo seca intensa y por más de que el rio haya bajado mucho», acotó.

«La lluvia para nuestro caso ha sido excesiva, con las lluvias del fin de semana pasado ya estábamos bien y cubría nuestras necesidades. Nos retrasa en los trabajos y seguro se nos van a fundir nuestras semillas», explicó.

Economía Regional

El ministro de Economía anunció que eliminará las retenciones a las economías regionales, y aclaró «en el caso del arroz, solo el arroz con cáscara tenía retenciones, una vez que se lo descascara perdía esas retenciones. La verdad es que el sector se ha industrializado y forzosamente entre otras cosas pro esta cuestión de la retención. Estimo que muy poco arroz ha sido afectado por eso, pero es muy buena noticia».

«Venimos corriendo detrás de todas las medidas que lleva adelante el Gobierno. A nosotros nos afectan también porque los negocios que nosotros llevamos adelante nos demoran un mes en cerrar y acá hay decisiones del Gobierno que son semanales».

Exportaciones en Formosa

En relación a las exportaciones, aseveró «tenemos que cuidar lo que tenemos y hay que pasar esta situación. Sentimos que es una situación de tormenta. Tenemos una producción que es anual y que nos demandó mucho dinero, no podemos parar. Nosotros tenemos obligaciones entre eso las familias que viven de este trabajo, si uno toma la decisión de parar no se arranca nunca más, pero tampoco podemos crecer y si lo hacemos tenemos que ser más exigentes. Tenemos que trabajar con lo que hay».