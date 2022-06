El sector lácteo: un compromiso vital de la ECLO 131 de la UNaF con la Región Subtropical de América Latina

Compartir

Se conmemoró ayer el Día mundial de la leche, una jornada para reflexionar sobre la importancia productiva, económica, social, ambiental y de bienestar general que provee la leche y los productos lácteos.

A instancias de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la conmemoración tiene como objetivo de promover el hábito de consumo de este alimento y celebrar sus beneficios para la salud de nuestras poblaciones.

Cómo sabemos no sólo tiene importancia nutricional por el aporte de proteínas de alto valor biológico de muy baja sustitubilidad en la mesa familiar contribuyendo notablemente en el adecuado crecimiento y desarrollo del ser humano (proteínas, calcio, fósforo, vitamina A, vitamina D, niacina, riboflavina, ácido pantoténico y vitamina B12 – que tiene un impacto directo sobre el desarrollo cognitivo de los niños.

El calcio lácteo es considerado el de mayor biodisponibilidad en la dieta del ser humano, con un alto porcentaje de absorción y aprovechamiento. Además, los lácteos contienen grasas esenciales que brindan diversos beneficios nutricionales y son consideradas ingredientes bioactivos, como el ácido oleico y el ácido linoleico conjugado (proveniente únicamente de los rumiantes).

El consumo de lácteos es un indicador de calidad de vida de las sociedades modernas y tiene una correlación directa con la alta tasa de alfabetismo, mayor esperanza de vida e ingreso per cápita alto.

La cadena láctea genera comprobados beneficios para la salud de la población y para el desarrollo productivo de la región. En América Latina, la producción y el consumo de lácteos tienen un rol muy importante en la economía y la alimentación, ya que la leche constituye un componente accesible y económico de la dieta de las poblaciones, y además con un fuerte arraigo en las culturas locales.

La región cuenta con más de 3 millones de productores de leche – en su gran mayoría pequeños y medianos productores, – los tambos o granjas lecheras se organizan a partir de una fuerte presencia del productor y su familia en las actividades productivas, proporcionando una fuente regular de alimentos y un flujo periódico de ingresos, poniendo a los productores en una mejor posición para alimentar a sus familias.

La Entidad de Control Lechero Oficial – ECLO 131 – inserta en la SeCyT de la Universidad Nacional de Formosa en convenio con la centenaria Asociacion Criadores de Holando Argentino -ACHA- mantiene su compromiso con el sector productivo lechero, la investigación científica, la docencia universitaria, la innovación tecnológica y la capacitación de los distintos sectores que integran la comunidad Educativa agraria ,los operarios y gerente de las pequeñas y medianas empresas de la región subtropical de América latina.

La interacción UNaF- ACHA desde hace 27 años, posibilitó las acciones técnicas y científicas para tener hoy una base de datos e información sobre el comportamiento del Rodeo lechero sean animales puro, cruzas e inclusive de otras especies alternativas para la producción de leche en nuestra zona de clima cálido. En la gestión actual del Rector Prof. Esp. Augusto Parmetler se ha dotado a la ECLO 131 de nuevos medios tecnológicos y de logística para ser mas eficiente en las actividades que se realizan en el área campo, área calidad de leche, área procesamiento electrónico de datos y área tecnología de ordeño.

Es así que una forma concreta de conmemorar esta fecha es también complementando las actividades técnicas de la Entidad con la capacitación in situ de productores, técnicos y estudiantes de escuelas Agrotecnica de Formosa y de la región.

Indicó el Prof Dr. Julio Cesar Gómez que «el área de campo de la ECLO realizó a través de los técnicos Rodrigo Martin Gomez y Fabio Basaglia recientemente , prácticas demostrativas sobre Control Lechero, técnicas de muestreo de leche para que se puedan realizar correctamente los análisis de leche de calidad composicional , higiénica y sanitaria y tener datos fehaciente y confiables para la toma de decisiones , técnicas de evaluación de máquinas de ordeño , correcta Rutina de Ordeño con bases científicas para obtener leche cruda de alta calidad entre otros aspectos que integran los eslabones concatenados del sistema lechero».

Remarcó el Dr. Gomez, quien además es Decano Mandato cumplido de la FRN, como un hecho novedoso para la región y que se aplica desde ya hace tiempo en el primer mundo lechero «que la evolución de la ciencia lecheras hoy tiene una visión holística y requiere el compromiso de distintas disciplinas tanto de las ciencias básicas como de las aplicadas para lograr posicionar a nuestros productores lecheros con leche y productos que lo hagan competitivo».

