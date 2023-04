«La guerra contra el narcotráfico no está perdida», afirmó el Juez Federal Morán

El operativo que permitió la incautación de más de cinco toneladas y media de marihuana es el mayor operativo realizado en la provincia en los últimos tiempos y su aforo superaría los 1.700 millones de pesos. Por el hecho hay dos personas detenidas. “La guerra contra el narcotráfico no está perdida”, expresó el Dr. Pablo Moran, Juez Federal Nº 1, al Grupo de Medios TVO.

“Es una cantidad muy importante, supera los secuestros que se hayan realizado el año anterior. La droga venía cubierta por granos de sésamo y además venía con la particularidad de que le habían puesto unos precintos como si fueran precintos aduaneros para disimular y evadir controles, pero acá en zona de frontera nuestra Gendarmería está bastante preparada para detectar este tipo de cuestiones”, agregó el Dr. Moran.

Pese a la preparación de los efectivos de la fuerza de seguridad, el operativo fue el resultado de un trabajo previo de inteligencia en el que además colaboró la Dirección de Aduanas y canes antinarcóticos. En la carga del camión se encontraron unos 7.835 paquetes de marihuana que arrojaron un peso de 5.806 kilos. Según los aforos estimados, el kilo se comercializa a 300 mil pesos por lo que el secuestro superó los 1.700 millones de pesos.

“Es una barbaridad, no hubo en los últimos tiempos procedimientos de esta cantidad de kilos por eso también valen las felicitaciones al personal que estuvo trabajando. El camionero quedó detenido y en base a esa inteligencia se pudo, al día siguiente, hacer un allanamiento en la ciudad de Clorinda con resultados positivos en relación a otros vehículos involucrados para cargar la mercadería”, señaló el Juez Federal.

Hasta el momento son dos las personas detenidas mientras que la causa seguirá su curso investigativo. Para la justicia estas dos personas serían el último eslabón de una red de narcotráfico proveniente de países limítrofes que operan en la región y buscan introducir sus elementos en el país. “Acá debemos investigar a fondo”, dijo Moran en este sentido.

El volumen incautado por las fuerzas federales a principios de esta semana, incluso es más del doble hallado en octubre de 2016 en la causa conocida como “Narcozapallitos”, cuando se detectó el cargamento de 2.500 kilos de marihuana en un control de ruta en cercanías de Laguna Naineck, por lo que consideran la acción actual como un gran golpe contra el narcotráfico.

Por tal motivo, el Dr. Morán consideró que “la lucha contra el narcotráfico tenemos que seguir dándola, hablar de una batalla perdida es una locura y nosotros vamos a seguir dándola”. “Lo que está en juego es la vida de nuestros hijos y nietos, que son en definitiva las víctimas del narcotráfico. La guerra contra el narcotráfico no está perdida y hay que seguir dándola día a día”, finalizó.

