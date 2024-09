El Senado aprobó la compensación económica a héroes del 5 de octubre

El Senado de la Nación aprobó durante la sesión de ayer la Ley por la cual se brinda la compensación económica para participantes de la defensa del Regimiento de Monte 29 “Coronel Warnes”. La iniciativa fue aprobada con 40 votos afirmativos, 12 abstenciones y ningún voto negativo.

Cabe recordar que el Decreto que se convirtió en Ley fue firmado en diciembre de 2019 por el entonces presidente Mauricio Macri y establece una compensación económica para los familiares de los fallecidos y para los heridos en la defensa del RIMte 29.

Ricardo Buryaile

Luego de conocerse la votación, el ex diputado nacional de la UCR y principal impulsor de la iniciativa Ricardo Buryaile volcó su alegría a través de sus redes sociales donde posteó: “Al fin se hizo justicia. En el año 2009 presenté por primera vez el proyecto para indemnizar a los familiares de los soldados caídos en el ataque de Montoneros al RIMte 29 de Formosa. Lo volví a presentar en el año 2014 y conseguimos entonces media sanción, pasando al Senado de la Nación donde solo fue modificado en un solo nombre de todos los incluidos, nunca más el entonces FPV quiso acompañarlo. Quiero agradecer a Mauricio Macri que en 2.019 dictó este DNU para poner algo de justicia a nuestros héroes formoseños”.

“Hoy, 5 años después se aprueba esta histórica reparación. Abrazo gigante a todos los familiares de quienes perdieron la vida en este sangriento hecho terrorista”, dijo.

Fransisco Paoltroni

Por su lado, el senador Fransisco Paoltrini dijo: “es ley la reparación, el reconocimiento y los honores de la Nación para los héroes que defendieron el Regimiento de Infantería de Monte N° 29 el 5 de octubre de 1975, en Formosa. De este modo, honramos el valor de los formoseños y reafirmamos nuestro compromiso con la justicia”.

Asimismo, en su intervención señaló: “el 5 de octubre de 1975 Formosa se encontró con el horror de un ataque al Regimiento Monte 29, y pasaron 41 años de democracia que lo han alternado diferentes espacios políticos, ha pasado Alfonsín, Menem, De la Rua Nestor Kirchner, Cristina Fernandez de Kirchner, pero solo el ultimo dia de mandato del presidente Macri se acordó de hacer justicia con estos héroes formoseños. Pero nuevamente los formoseños tuvimos que esperar cuatro años más para que se haga justicia y se dé los honores correspondientes a nuestros héroes porque hasta aquí seguimos encerrados en esta trampa ideológica y partidaria que a lo único que nos ha llevado es a la destrucción misma de la patria y los ciudadanos”.

“Desde hace nueve meses que participó por primera vez en la política y en este Senado, y me encuentro con que lamentablemente el debate la mitad del tiempo sigue siendo de estas viejas diferencias que el 62% de los argentinos ya nacieron después de 1981, nadie vivió toda esta vieja historia, y no me paro de un sector o del otro, sino de cerrar estas viejas heridas para que definitivamente empezar a concentrarnos en lo que le haga bien a nuestra gente y eso es a través del crecimiento, la generación de trabajo, proyectos realmente constructivos que vaya sacándonos de esta tremenda decadencia que venimos atravesando, pero aquí es de lo que menos se habla”.

“Hemos tenido discursos hasta más de una hora con estas viejas diferencias que pareciera que solamente valían los muertos de un sector y los otros permanecían en el olvido”, expuso.

Mario Arce

Por último, el ex diputado nacional UCR Mario Arce, quien también dio una gran batalla en Diputados para lograr la indemnización y aún continúa muy comprometido con la causa celebró la Ley y dijo que “ahora hay que avanzar con reconocer económicamente a los 61 héroes que estuvieron en el combate, evitaron el copamiento y salieron ilesos”.

“Todo lo que está pasando es positivo, creo que hay voluntad política y lo veo más desde el punto de vista que se está pidiendo tanto a las familia de los fallecidos como a los heridos las documentaciones y los requisitos para poder acceder a los beneficios, queda pendiente el reconocimiento a los héroes combatientes e ilesos, que son 61, y me parece justo que se los reconozca porque son tan héroes y deben estar incluido en el reconocimiento económico. La idea es seguir trabajando, acompañando y también más allá del reconocimiento económico, también está lo referido a la materia de educación donde se debe dar contenido del 5 de octubre, el museo también debe contar con material fílmico, gráfico, etc,”, cerró.