El Senado gastó 34% más en pasajes y viáticos que en 2023, pero tuvo casi el doble de sesiones

El año pasado el Senado destinó $5.412 millones para ese ítem. Hubo 12 sesiones contra 8 del año anterior.

Desde este mes, si los senadores nacionales no se expiden en sentido contrario en el recinto en las próximas dos semanas, pasarán a cobrar casi $9 millones en bruto, ya que el 31 de marzo finalizó el congelamiento que fijó sus dietas en una cantidad de módulos, cuyo valor se va actualizando. Ese monto incluirá $1.100.000 por “desarraigo”, que cobran los legisladores que no viven en la Ciudad de Buenos Aires.

Pero además, los 72 integrantes de la Cámara alta – al igual que los diputados – reciben una cantidad de pasajes de avión y de micro por mes para viajar a sus provincias, que pueden ceder a asesores u otras personas que designen. El cuerpo también solventa los aéreos y el pago de viáticos cuando viajan por motivos oficiales al exterior, y los gastos de traslado, alojamiento y comida no están cubiertos en destino. En 2024, el gasto del Senado en este concepto pasajes y viáticos fue de $5.412 millones, de los cuales $5.144 millones correspondieron a pasajes y $268 millones a viáticos.

La cifra representa un 33,9% más de fondos que el año anterior, a valores reales, o sea considerando la inflación anual del 219,9%, según el IPC que mide el INDEC (en 2023 se habían gastado $2.057 millones nominales). Así surge de la comparación hecha por Infobae de la ejecución presupuestaria de ambos años, publicada en el sitio de Transparencia del Senado. Los tramos aéreos utilizados en 2024 – se requieren dos para un pasaje de ida y vuelta – sumaron 4.317, un 18% más que el año anterior. Equivalen a 83 viajes por semana, lo que arroja entre uno y dos viajes en avión por senador cada siete días, en promedio.

El año anterior, el último bajo la presidencia de Cristina Kirchner en el Senado, los legisladores nacionales habían usado 3.662 tramos aéreos, a un promedio de 70 viajes nacionales por semana, de acuerdo al listado de viajes nacionales e internacionales realizados por los senadores en 2023, publicados en el sitio oficial del Senado y analizados por Infobae. No aparecen publicados en la web del cuerpo los pasajes terrestres usados por los senadores, dentro de su cupo mensual.

En la Cámara alta señalaron que el aumento en cantidad de pasajes y los fondos desembolsados en 2024 en ese concepto obedecen a una mayor actividad parlamentaria en el primer año de la gestión de Javier Milei.

En efecto, en 2024 hubo 12 sesiones en total, contra 8 del 2023, una de las cuales había sido en minoría por falta de quórum, en un año en el que – al ser electoral-, siempre suele sufrir un parate legislativo ya que los senadores hacen campaña en sus provincias.

De cuántos pasajes

disponen los senadores

El Senado, que encabeza Victoria Villarruel, es el cuerpo de los representantes de las provincias, donde cada distrito cuenta con tres senadores, independientemente de su población. Los senadores suelen residir en sus distritos y viajar a la Capital Federal entre los lunes y los viernes, según la actividad parlamentaria.

Cada senador dispone de 22 tramos aéreos (11 pasajes ida y vuelta) y 20 tramos terrestres (10 pasajes en micro ida y vuelta) por mes. Los no usados en el mes, se bloquean para el siguiente, ya que no son acumulativos. Desde julio de 2019 los integrantes del la Cámara alta dejaron de poder canjear sus pasajes no utilizados en el mes por dinero en efectivo.

Pero como son innominados, los pueden usar ellos mismos, sus asesores o terceros a quienes decidan cederlos. En ese sentido, su uso es discrecional. “Pero los tienen que solicitar ellos y se descuentan de su cupo mensual”, explicaron desde el Senado a Infobae. Esta práctica se traduce en una mezcla de “tarea social” de asistencia a ciudadanos de sus provincias que tienen necesidades de salud, estudio o deportivas, con el trabajo político en sus distritos que busca lealtades solventadas con fondos públicos.

En el sitio de Transparencia de la web del Senado solo se publican los tramos usados por los legisladores, por lo que no están incluidos los pasajes de los que disponen los secretarios y prosecretarios del Senado y los secretarios de los bloques parlamentarios.

Villarruel, en tanto, tiene un cupo propio de 20 tramos. “Pero desde que comenzó la gestión nunca los gastó todos”, informaron desde su despacho. En cuanto a los viáticos, señalaron que “no los tramita. Si los tuviera que solicitar, corresponden a Presidencia, del Poder Ejecutivo Nacional”. El trámite de los pasajes estuvo, hasta el jueves pasado, en manos de la secretaria administrativa del Senado, María Laura Izzo, cuya renuncia le fue aceptada en la última sesión. El gasto en pasajes y viáticos representó el 3,5% del total de la partida presupuestaria ejecutada por el Senado el año pasado, que ascendió a $158.269 millones en 2024, de los cuales el 92% se destinó al gasto en personal.

Mayor actividad parlamentaria

Además de una mayor cantidad de sesiones, en 2024 – el primer año de Milei en la Casa Rosada -, también hubo mayor actividad parlamentaria, según los datos provistos por el área de Transparencia. Mientras que en 2023 hubo una sola reunión de labor parlamentaria, el año pasado hubo 10.

En total, en 2024, la Cámara sancionó 42 proyectos de ley, y 33 llegaron al Senado en revisión y terminaron aprobados. Entre ellos, la Boleta Única Papel, el Registro Nacional de Datos Genéticos, el proyecto de Medidas Fiscales y la Ley de Bases, promovidos por el actual Gobierno. En 2023, habían sido 26 los proyectos de ley aprobados y 8 obtuvieron sanción del Senado.