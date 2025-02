El Senado rechazó crear una comisión investigadora por el caso de la criptomoneda $LIBRA

En una sesión marcada por tensiones internas y negociaciones de último momento, el Senado de la Nación mostró nuevamente las divisiones de los bloques y el rol de los gobernadores. Frente al pedido de una conformación investigadora que llegó al principio de la jornada con el apoyo de la mayoría de los bloques destinada a analizar el rol del presidente Javier Milei en el caso de la criptomoneda $Libra, a la hora de votar hasta los miembros que firmaron el proyecto lo hicieron en contra.

La iniciativa fue presentada formalmente por el senador Pablo Blanco, de la Unión Cívica Radical (UCR), y por Guadalupe Tagliaferri, representante del PRO. En un intento por agilizar el proceso, el senador Martín Lousteau solicitó que el proyecto fuera tratado sobre tablas, lo que generó un debate interno en el bloque radical ya que algunos miembros del radicalismo que inicialmente habían expresado su apoyo a la propuesta decidieron no acompañarla en el momento de la votación, lo que evidenció las tensiones dentro del espacio político y la presión que había realizado la Casa Rosada sobre los gobernadores y líderes políticos de diferentes provincias.

“Somos varios los radicales que firmamos esta propuesta. Esto es de una gravedad inédita. Vimos en vivo y en directo al presidente Milei realizar una estafa”, dijo el senador Lousteau. “La moneda la recomendó Milei y fueron estafados”, agregó.

Al término de la exposición de los radicales, Mayans pidió la palabra y adelantó que iban a acompañar, pero pidió un cuarto intermedio para constituir la Comisión. “Que se sepa que ya está conformada”.

La senadora Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro, pidió conformar una comisión bicameral, pero esta idea fue rechazada rápidamente por UP y por la UCR.

Ezequiel Atauche, presidente del bloque de LLA dijo: “Ni yo ni el pueblo dudamos de la honestidad del presidente Milei. Vamos a tratar cualquier proyecto para esclarecer lo que haya que esclarecer”. Pero el libertario definió que tenía una proposición que era “llevar el tema a la comisión, tratarlo, dictaminar y aprobar o no”.

Y agregó: “La propuesta firma del oficialismo es que estos proyectos de ley puedan revisarse, modificarse para lo cual proponemos abrir en la primera semana de ordinarias las comisiones y tratar los proyectos. Ahí van a tener mucho tiempo para debatir”.

“Esto no es para aprovechar políticamente”, señaló.

La habilitación del proyecto para que sea tratado en ese momento obtuvo 53 votos a favor contra 17 en contra. Por la negativa votaron los senadores Vigo, Silva, Romero, Espínola y Juez entre otros. Luego se votó la conformación de la Comisión investigadora y, en un hecho insólito, se impuso el oficialismo que logró frenar la conformación de la misma.

Durante toda la jornada hubo llamados de Casa Rosada a los gobernadores y esto se notó a la hora de votar la conformación de la Comisión. Un ejemplo de esto fue el caso del senador Vischi, presidente del bloque de la UCR que firmó el proyecto de conformación de la comisió, peroo votó en contra.

En esa línea -en contra del proyecto de su bloque- votaron los senadores radicales Galaretto, Zimmerman, Valenzuela, Juri, Olaya. A este grupo se le sumó Juez, Goerling, Alvarez Rivero y Alfredo de Angeli, más los senadores de bloques provinciales.

Antes del inicio de la sesión, el bloque radical vivió una reunión cargada de tensiones. Según detalló el medio, la falta de consenso casi impide que se alcanzara el quórum necesario para dar inicio al debate, lo que generó preocupación en el oficialismo. En un giro inesperado, el presidente del bloque libertario, Ezequiel Atuache, irrumpió en la reunión del radicalismo para instar a los senadores a bajar al recinto. Este hecho generó malestar entre algunos legisladores radicales, quienes cuestionaron la intromisión de un representante de otro bloque en sus deliberaciones internas.