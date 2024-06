El Senado rechazó moción de Wado de Pedro para suspender la sesión por incidentes

El pleno del Senado rechazó a mano alzada la moción planteada por el senador de Unión por la Patria Eduardo «Wado» de Pedro para que la sesión en la que se estaba debatiendo la ley Bases entrara en un cuarto intermedio y decida la integración de una comisión de legisladores para acercarse a la movilización y evaluar in situ los graves incidentes entre manifestantes y uniformados.

A los gritos, la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, no quiso en una primera instancia dar lugar a que se votara la iniciativa y explicó que cualquier senador podía levantarse de sus bancas y salir a la calle sin necesidad de interrumpir la sesión.

La postura de la vicepresidenta generó un ríspido intercambio con De Pedro, quien insistió una y otra vez con que debía votarse por reglamento su moción.

En medio del revuelo intercedió el jefe del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, quien le reclamó a Villarruel que se encargue personalmente de llamar a la jefatura de seguridad «para saber qué esta pasando» ya que «están hiriendo a la gente».

«Usted no podía ver lo que está pasando desde acá. Desde el despacho se podían ver los piedrazos que le tiraban a los uniformados», retrucó la vicepresidenta.

Insólitamente, el formoseño alzó la notebook que tenía sobre su pupitre para darle a entender a la presidenta del Senado que había estado siguiendo el curso de los incidentes que se suscitaban fuera del Congreso.

El senador nacional de la UCR, Flavio Fama, propuso una moción alternativa para elegir una comisión pero sin ir a un cuarto intermedio, para no interrumpir el desarrollo de la lista de oradores.

La senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri acusó al kirchnerismo de querer «frenar el debate de la sesión» con su propuesta.

«¿Quieren ganar una moción o quieren ir a ver qué pasa afuera porque en dos minutos se forma la comisión? Pero lo que quieren es frenar la sesión», disparó la bonaerense.

Recogió el guante la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti: «No queremos parar la sesión. Queremos ir a proteger a los argentinos y argentinas».

Después de un lapso de confusión, y una serie de consultas, Villarruel dio lugar a que se votara la moción de Wado de Pedro, que resultó rechazada a mano alzada.

Ante ese desenlace, el senador kirchnerista comentó que igualmente el bloque de UP iba a salir a la calle para «intentar frenar la represión». Se levantaron en dirección a la calle Juliana Di Tullio y Carlos Linares por UP, y Víctor Zimmermann y Carolina Losada por la UCR.

Fernández Sagasti

responsabilizó a Villarruel

por la represión en las

inmediaciones del Congreso

La senadora nacional de Unión por la Patria Anabel Fernández Sagasti hizo responsable a la vicepresidenta Victoria Villarruel “por la integridad física la integridad física de todos los ciudadanos y ciudadanas que están manifestándose democráticamente” en la Plaza del Congreso en contra de la Ley Bases, y cuestionó la decisión de la titular de la Cámara alta de “militarizar el Senado”.

Al pedir una intervención cuando le tocaba hablar a su par Alicia Kirchner, la legisladora kirchnerista denunció “la represión” que se estaba suscitando en ese preciso momento en las inmediaciones del Palacio Legislativo, y puntualizó que habían “tres diputados internados” y otros varios siendo atendidos por acompañar la movilización.

“Hago responsable a la vicepresidenta por la integridad física de todos los argentinos y argentinas que democráticamente se están manifestando y pido por favor que nos informen el estado de salud de todos los argentinos y argentinas y diputados nacionales que en este momento están siendo atendidos por la represión sucedida afuera”, reclamó la mendocina.

Fernández Sagasti recordó que ella había advertido que si se estaba vallando el Congreso de la manera en que se lo estaba haciendo, “algo feo” iba a suceder dentro y fuera del Parlamento.

“No podemos seguir mirando para otro lado los senadores cuando se militariza este Senado por decisión de la vicepresidenta de la Nación”, culminó.

Tras las palabras de la senadora de La Cámpora, retomó su exposición Alicia Kirchner, quien se sumó al reclamo de la mendocina.

“Hago responsable a la vicepresidenta y también a la ministra (de Seguridad, Patricia) Bullrich por lo que está sucediendo en este momento. La violencia no lleva a ningún lado”, expresó la santacruceña.