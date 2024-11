El Senado ya no sesionará a menos que Milei llame a extraordinarias

El intento para tener una sesión pacífica este jueves, última semana del período ordinario, naufragó. Villarruel prefirió no correr el riesgo de abrir el recinto y que la oposición consiga quórum para votar el DNU de deuda.

El intento para tener una última sesión «de consenso» este jueves en el Senado naufragó. Entre desconfianzas externas e internas, la vicepresidenta Victoria Villarruel y los aliados del oficialismo prefirieron no correr el riesgo de abrir el recinto. Ahora solo podrán sesionar si Javier Milei decide convocar a extraordinarias y sólo para tratar los temas que él disponga.

«Ella desde el lunes viene laburando para que no haya sorpresas y cómo había alguna posibilidad de no poder controlar todo, cerramos el recinto», reconocieron en su entorno e incluso lo consideraron «un gesto» para proteger a la Casa Rosada, a pesar del ataque del Presidente, quien declaró que su vice no tiene «injerencia» en el Gobierno y que está más cerca «de la casta» que de él.

En el oficialismo afirman que había dos amenazas rondando. Una de ellos era que el kirchnerismo pudiera rechazar el DNU 846 de Milei para poder hacer canjes de deuda en pesos sin pasar por el Congreso.

Lo cierto es que el Frente de Todos no tenía los votos garantizados para eso. Primero debía asegurar tener sus 33 firmes, y sumar cinco más, pero no conseguía sumar más que tres senadores a la movida. Si los tuvieran habrían llamado a una sesión especial o bajado al recinto a forzar una sesión ordinaria.

Otro temor, más rebuscado e impensado, que señalaban era que existiera una movida para votar el pliego de Ariel Lijo. Solo de él, sin el de Manuel García Mansilla, porque el kirchnerismo quiere que la segunda vacante sea para una mujer: la ex senadora por Santa Fe María de los Ángeles Sacnun. «El Gobierno quiere que se voten los dos juntos», señalaron.

Lo cierto es que el Senado no logra sesionar desde septiembre y este viernes vence el período de sesiones ordinarias. Milei no va a extenderlo, pero sí se espera que llame a extraordinarias y en ese plazo solo pueden tratarse los proyectos que el Presidente enumere en el decreto de convocatoria.

Hay varios temas poco conflictivos pendientes, por eso Villarruel y los jefes de bloque aliados aprovecharon la visita del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para pedirle que se incorporen en el temario de extraordinarias aquellos proyectos que tienen media sanción o están al borde de perder estado parlamentario.

La chubutense del bloque federal Edith Terenzi se lo planteó y para reforzar el reclamo presentó un pedido de sesión especial -aunque sin fecha- para insistir en el tratamiento de leyes como la regula la actividad de los asistentes terapéuticos; la Ley Nicolás, relativa a calidad y seguridad de la atención sanitaria; y la ley que establece pautas para la detección temprana de abuso sexual infantil.

También hay intensiones de poder sancionar la Ley Antimafias y en el PRO, si este jueves se logra aprobar la Ficha Limpia en Diputados, insistirán para que el tema figure en extraordinarias.