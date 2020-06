El senador José Mayans calificó como “irresponsables y caprichosos” a los senadores de Cambiemos

Compartir

El jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans, calificó como “irresponsables y caprichosos” a los senadores de Juntos por el Cambio que esta tarde abandonaron la sesión virtual del Senado, en desacuerdo con la posición del oficialismo de incluir en el temario puntos no vinculados a la pandemia de coronavirus.

“Los mismos que se levantaron y se fueron miren lo que hicieron con la economía, con las empresas, con nuestros trabajadores”, sostuvo Mayans en el discurso de esta tarde durante la tercera sesión virtual del Senado.

Mayans les atribuyó a los legisladores de la oposición “una actitud irresponsable” y advirtió que “por capricho decidieron no dar los dos tercios” para tratar sobre tablas las leyes de alquileres y de educación a distancia que se pospusieron para la semana próxima por falta de quórum.

“Nos enojamos, somos los chicos caprichosos y si no hacemos lo que ellos quieren se levantan y se van. Nosotros sí estamos dispuestos a trabajar y a cumplir con la responsabilidad que nos asignó el pueblo argentino”, expresó Mayans.

El senador por Formosa consideró que los temas incluidos en la sesión “son de suma importancia para paliar los efectos de la pandemia en el país”.

“Acá todo tiene que ver con todo, nosotros vamos a tratar los temas que el país necesita que se traten, para eso somos mayoría”, remarcó.

Los senadores de JxC abandonaron la sesión virtual en desacuerdo con la inclusión en el debate de temas que no cumplían los plazos reglamentarios y de un decreto dictado por el gobierno de Mauricio Macri en el que se traspasó el control de las escuchas telefónicas de la órbita de la Procuración General de la Nación a la de la Corte Suprema de Justicia.