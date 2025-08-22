El senador José Mayans protagoniza un escándalo con insultos hacia Virginia Gallardo; misógino?

El debate sobre los decretos del Poder Ejecutivo en el Senado de la Nación se vio opacado por el polémico discurso del senador por Formosa, José Mayans, quien en medio de su intervención lanzó una serie de agravios e insultos contra figuras mediáticas y políticas. El episodio, que no tardó en volverse viral, ha generado fuertes críticas y abierto el debate sobre la misoginia en el discurso político.

El senador, conocido por su vehemencia, se refirió a las promesas de campaña del presidente de la Nación y a las supuestas cifras de sueldo que, según Mayans, el oficialismo promociona. “Me hago el bocho y veo que ni siquiera alcanza la mitad,” dijo, refiriéndose a su propio salario, contradiciendo la cifra de 10 millones de pesos que, según él, se ha difundido. La frustración del legislador escaló rápidamente cuando arremetió contra una periodista y actriz.

Los Insultos y la Especulación de Misoginia

Mayans, visiblemente enojado, dirigió sus insultos a Virginia Gallardo, a quien se refirió de manera despectiva. Sus palabras no solo fueron descalificadoras, sino que también incluyeron un fuerte componente de violencia verbal: “Le digo a la tonta esta, a la actriz esta que va… la verdad que una tonta, una estúpida.” El senador continuó diciendo que la actriz, si cree que vendrá al Senado para ganar 9 millones de pesos, se ha “comido la mentira del presidente.” Este tipo de lenguaje, que utiliza epítetos como «tonta» y «estúpida» para desacreditar a una mujer, levanta sospechas sobre una posible misoginia en el discurso de Mayans. El uso de estos términos en un contexto de debate público, sumado a la falta de respeto hacia una profesional por el simple hecho de haber comentado sobre un tema político, sugiere que el senador podría estar basando su crítica en el género de la persona, en lugar de sus argumentos.

La actitud de Mayans refleja un patrón de comportamiento que, para muchos, es lamentablemente común en la política argentina: la descalificación personal y el ataque ad hominem, especialmente cuando se dirigen a mujeres. Este incidente no solo mancha la investidura del senador, sino que también pone en evidencia la necesidad de un debate más respetuoso y constructivo en el ámbito legislativo.

Consecuencias y Repercusiones

El hecho ha generado un amplio repudio en las redes sociales y en el ámbito periodístico, donde muchos han criticado la falta de decoro del legislador formoseño. Si bien no se espera una sanción inmediata, el incidente ha dañado la imagen de Mayans y de la institución que representa. En un contexto político ya polarizado, la violencia verbal del senador no hace más que profundizar las divisiones y alejar a la ciudadanía del debate democrático.