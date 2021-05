El sentido mensaje de Diego Brancatelli para su familia, desde su internación por Covid-19: “Son mi fuerza hoy”

Compartir

Linkedin Print

Este lunes por la tarde, el periodista Diego Brancatelli fue internado en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo por una complicación en su cuadro de coronavirus, que le fuera diagnosticado el 23 de abril. Ocurrió en el mismo día en que esperaba recibir el alta médica, pero presentó mucha fiebre y neumonía bilateral. Así, los médicos que lo atendieron recomendaron su traslado a un sanatorio. La noficia fue confirmada por Fabián Doman, conductor de Intratables (América) donde el periodista se desempeña como panelista.

Desde su internación, en la tarde del martes Brancatelli publicó en su Instagram una foto de su mujer Cecilia Insinga, junto a los hijos de ambos, Valentín (6 años) y Luca (2). La postal fue acompañada por un largo texto en el que el periodista agradeció los mensajes de aliento recibidos desde que anunció que se había contagiado de covid-19.

“No tengo ganas de estar conectado. Es la realidad. Te saca fuerzas, ganas, todo. El no pensar mal me lleva a soñar bien. En ellos tres. En las ganas de compartir todo, absolutamente todo con los chunos y Cecilia Insinga. Tenerlos al alcance de la mano. Abrazarnos. Y esa es mi fuerza hoy”, introdujo Brancatelli.

A la vez, el periodista dejó un mensaje sobre la importancia de cuidar la salud en estos tiempos: “Que importante es la salud, sin dudas. Cuantos no la valoran. Cuantos regalan sus vidas. Por nada”, a la vez en que consideró lo “importante también es tener una familia, amigos, compañeros que no han dejado un solo segundo de acompañarme”.

Brancatelli expresó su gratitud por todos los mensajes de apoyo que le hicieron llegar durante su convalecencia. “Quiero agradecerles a todos y cada uno de los que me hicieron llegar un mensaje. Por acá, por WhatsApp, por un tercero. Que están y estuvieron cerca”, dijo quien también se desempeña como vicepresidente del Club Atlético Ituzaingó.

También describió cómo está su salud por estos días, al mismo tiempo en que agradeció a los médicos que lo están tratando: “Estoy internado. Con neumonía bilateral. Llevándola lo mejor posible. Sin aflojar. No pensé, deseé ni hubiese elegido pasar por este momento horrible. Gracias infinitas al Dr. Omar Recchi (de por vida voy a recordar el momento que me recepcionaste), al Dr. Roberto Debbag por su compromiso y profesionalismo. A tantos otros doctores que me han monitoreado, como la Dra, Lorena Gauna del Hospital Sanguinetti de Pilar”.

“Gracias a todos y tantos por los mensajes, ya me voy a poner al día con todos y responderé. Sepan entender. Los quiero!”, cerró Brancatelli.

El domingo pasado, Brancatelli había contado cómo el coronavirus había afectado también a su mujer. “A nueve días de mi aislamiento, ayer presentó síntomas y hoy le dio positivo. Es una situación muy difícil para nuestra familia y nuestras vidas. El lunes (yo recibiría el primer alta) nos reencontraremos y conformaremos una burbuja familiar para encarar juntos lo que falta”, dijo sobre la salud de Cecilia Insinga.

“Ustedes que pueden, cuídense. Eviten reuniones en lugares encerrados, tareas que no son excepcionales. Un poco más de esfuerzo”, pidió el periodista, a modo de consejo para cortar con los contagios y en línea con las medidas sanitarias necesarias para frenar el avance del coronavirus.

Compartir

Linkedin Print