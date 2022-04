«El servicio de colectivo vive de emergencia, la gente ya se resignó», aseveró Olivera

Compartir

Linkedin Print

El ex concejal capitalino Fabián Olivera, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió al paro de 48 horas en el servicio de colectivos de todo el país, convocado por la UTA y que afectará a miles de usuarios capitalinos. Pese a que hubo una conciliación obligatoria, la medida fue ratificada al cierre de este matutino.

“La gente ya se resignó, no le da importancia al transporte, un paro más al vecino ya terminó de hartar, el problema es la falta de comunicación de las autoridades”, opinó el ex funcionario.

“Desde la Dirección de Transporte dicen que van a multar a la empresa Crucero del Sur si avanza con la medida, pero ellos coleccionan multas, nunca se supo si pagaron alguna, en este tema hay una gran resignación de la gente, si hay colectivos bien o sino ocupan otra cosa”, aseguró.

Sobre si se garantizará el servicio de emergencia, denunció que “el servicio de colectivo vive de emergencia, están trabajando con cuatro colectivos por línea, ese es un servicio de emergencia porque si fuese de manera regular habría entre 10 a 12 colectivos por línea que es el compromiso de la empresa, pero solo trabajan con cuatro, lo que dice el director de transporte es mentira porque viven de emergencia, acá para ellos ya es normal trabajar con cuatro colectivos, el vecino ya se resignó a no ocupar el colectivo y busca otra alternativa, creo que es un gran problema por más que sea un paro nacional porque así siempre se justifican, desde la empresa deben sentarse a hablar con la Municipalidad para saber qué van a hacer, son dos paros por mes y así no se soluciona nada, la gente ya se hartó”.

“Cuando pasa esto mucha gente deja de mandar los chicos a la escuela, lamentablemente no hay una solución, siempre dicen que los van a multar y la empresa vive de emergencia trabajando con pocos colectivos, hay una resignación de la gente, ya le da lo mismo al vecino”, finalizó Fabián Olivera.

Compartir

Linkedin Print