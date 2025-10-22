El Servicio de Diagnóstico por Imágenes del HAC cumple 21 años de servicio

Este servicio es uno de los primeros en ponerse en funcionamiento en los inicios de la Institución que, para su correcto funcionamiento, cuenta con capital humano altamente calificado que se adapta y capacita constantemente ante las novedades tecnológicas.

El Hospital de Alta Complejidad (HAC) “Pte. Juan Domingo Perón” se destaca por ser pioneros en el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías de imagenología adaptados específicamente a las necesidades de los pacientes de alta complejidad.

Entre los estudios que destacan al Servicio se encuentran tomografías, resonancia magnética, ecografía, radiografía, para pacientes internados; radiografía para pacientes externos; mamografías, intervencionismo y punciones, ecografías mamarias y ecografías ginecológicas.

Son 21 años de servicio y de avances en prestaciones médicas. El avance tecnológico en el campo del diagnóstico por imágenes viene transformando por completo la experiencia del paciente, permitiendo estudios más rápidos, precisos y cómodos.

Desde el Servicio de Diagnóstico por Imágenes, agradecen a cada profesional que con dedicación y compromiso formo parte de estos 21 años; al HAC por su apoyo constante a los trabajadores; y al Gobierno de la provincia de Formosa por ser cuna de oportunidades para cada profesional.