El Servicio de Hemodinamia del HAC celebró 20 años de compromiso y excelencia en salud cardiovascular

El pasado 22 de abril se cumplieron 20 años del primer procedimiento realizado por el Servicio de Hemodinamia e Intervenciones por Cateterismo del Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” (HAC). En este marco, la doctora Marisa Acosta, responsable del área, realizó una presentación institucional ante autoridades y personal del nosocomio para repasar el recorrido y la evolución del servicio.

Desde aquel primer procedimiento, una coronariografía realizada en 2005, el servicio ha mantenido un crecimiento sostenido, consolidándose como un referente regional y nacional en cardiología intervencionista. En estas dos décadas se llevaron a cabo más de 19 mil procedimientos, incorporando complejidad, nuevas tecnologías y manteniendo siempre como eje central el compromiso con la salud de los pacientes.

“Desde el Servicio de Hemodinamia se decidió compartir momentos que reflejaran el recorrido de estos 20 años, ya que se considera que somos parte de un proyecto de salud pública que no podría proyectar una política cardiovascular sólida sin incluir este tipo de intervenciones”, expresó Acosta, al mismo tiempo que agregó: “Si no se hubiera pensado en esto desde un principio hoy, no estaríamos acá”.

Cabe remarcar que el servicio nació junto con el proyecto de desarrollo del HAC y, en sus inicios, se instaló un angiógrafo Toshiba, considerado de alta tecnología para la época. Esta infraestructura permitió poner en marcha los trabajos de cateterismo, marcando el inicio de una historia de innovación y compromiso.

“Desde la fundación hemos crecido con un solo propósito: brindar tratamientos cardiovasculares mínimamente invasivos que marquen la diferencia”, esbozó y añadió: “Lo que comenzó como un servicio pionero, hoy es un centro de referencia que atiende a miles de pacientes con procedimientos seguros y efectivos”.

“Nada de esto sería posible sin el talento y la dedicación de los cardiólogos intervencionistas, enfermeros, técnicos y personal administrativo, quienes han puesto su conocimiento y vocación al servicio de cada paciente”, finalizó.

La jornada conmemorativa culminó con un cálido aplauso de reconocimiento por parte de los presentes, en honor al trabajo y dedicación de todos los profesionales que han sido y son parte de esta historia.

Desde el Hospital se agradecieron especialmente al Gobierno de Formosa por su visión estratégica y permanente apoyo, así como a todo el equipo del Servicio de Hemodinamia, con especial mención a quienes fueron los pioneros en poner en marcha este valioso espacio dentro del sistema de salud pública.