El Servicio de Kinesiología del Hospital Distrital N° 8 brindó herramientas para prevenir el Accidente Cerebrovascular

El Servicio de Kinesiología del Hospital Distrital N° 8, ubicado en el barrio Eva Perón, brinda cobertura a toda la Jurisdicción Cinco de la ciudad de Formosa. En ese marco, el jefe de ese Servicio, el licenciado Javier Marker, detalló el trabajo que llevan adelante.

Además, como cada 29 de octubre se conmemora el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular (ACV), en la institución se organizó una actividad que consistió “en una charla informativa dirigida principalmente a nuestros pacientes”, en la que, de una “manera sencilla y concisa”, se trató de abordar este tema, “con la idea de que el común de la gente comprenda por qué es importante este día”, consignó el profesional.

Entonces, fue una oportunidad “para dar un mensaje a la población de lo que representa este terrible flagelo que es el ACV”, pero desde una perspectiva de la prevención ya que, durante la actividad, en especial, se hizo énfasis en bridarle “herramientas informativas” para en el caso de que suceda ese evento.

“Es decir, informar a las familias cuáles son los síntomas de alertas, qué pueden hacer desde su domicilio para evitar que ocurra”, y, en ese punto, acentuó en que, “si llegado el caso el paciente ya se presenta en nuestro Servicio, nosotros contamos con todas las herramientas para abordar en familia, porque esta enfermedad no afecta solo a una persona, sino que su núcleo familiar entero se ve afectado con ello”.

En ese punto, sumó también a la fase de rehabilitación, la cual también la hace el paciente en el Hospital, donde “contamos con un Servicio Social que está completamente activo en cuanto a la contención de la familia”, recordando que “es interdisciplinario” el trabajo que se hace en la institución.

Esto se debe a que aparte del kinesiólogo, trabajan también “desde el Servicio de Nutrición, Fonoaudiología, Cardiología, y eventualmente el de Neurología, todos ellos en conjunto, para que ese paciente sea abordado como un todo. Y no meramente como una enfermedad en sí, sino desde todos los puntos de vista”, profundizó.

Por último, se refirió a cómo está compuesto el Servicio de Kinesiología del Hospital Distrital N° 8; y dijo que lo integran “cuatro kinesiólogos los cuales abordamos prácticamente todas las áreas” que son propiamente de su campo de acción.

Para eso, “nosotros hacemos en nuestro hospital un servicio de atención ambulatoria, consultorio externo que funciona desde las 7 hasta las 17 horas. También atendemos a los pacientes que están cursando una internación y brindamos, a su vez, un servicio a la guardia del hospital, llamada sala de preinternación”, específico.

Y, para finalizar, resaltó que se atiende a todos los pacientes, sin hacer distinción de si tienen o no obra social; y añadió en ese punto que, debido a la gran demanda que tiene el Servicio que le brinda cobertura a toda la Jurisdicción Cinco, “tenemos una lista de espera”.