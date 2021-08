El sincericidio de Sabrina Rojas tras su separación de Luciano Castro: “Me han sido infiel y he sido infiel”

Compartir

La actriz aseguró que no cree en el poliamor, pero sí en las relaciones prohibidas.

Sabrina Rojas está disfrutando de la soltería luego de su separación de Luciano Castro. Los actores estuvieron casi una década juntos y tuvieron dos hijos, Esmeralda y Fausto. En mayo pasado, ella aseguró: “Nos separamos hace un tiempito ya, pero bien. Estamos bien los dos. Nos van a ver mil veces juntos, porque nos separamos como pareja, no como familia”.

Tras la ruptura, la modelo abandonó el perfil bajo y suele realizar entrevistas en la televisión. Este jueves, fue invitada al ciclo Los Mammones de América y habló de su vida amorosa. Durante la charla, Jey Mammon le preguntó si creía que el poliamor era la previa del divorcio. Sabrina le respondió: “Depende. Si te cabe, no. Si no te cabe, sí. Para mí el poliamor no va. Para mí lo prohibido tiene mucho más sabor que decir ‘ya vengo, me voy con otro’”.

Entonces, el conductor le consultó si había sido infiel en algún momento de su vida y ella le respondió rápidamente y con total sinceridad: “Sí. No sé si mucho, pero todos hemos sido infieles. Me han sido y he sido. Es la vida misma. Me han cachado y ha pasado… La vida misma”.

Recientemente, trascendió que Sabrina estaría viviendo un romance con el Tucu López. Todo comenzó cuando ella fue a verlo a la obra dirigida por José María Muscari, Sex, vive tu experiencia. “Pagué mi entrada, fui con mis amigas. Estábamos en casa, un día dijimos vamos a ver Sex, compramos las entradas y fuimos”, contó la actriz en el ciclo Santo Sábado. “Es un morocho lindo”, reconoció cuando le preguntaron qué opinaba del conductor tucumano.

Por su parte, López también habló de los rumores en una entrevista con Intrusos: “Con Sabrina tenemos mucha gente en común, coincidimos hace poco en un lugar en Palermo, pero solo coincidimos. No tenemos una relación. A raíz de esto hablamos con ella un poco y dijimos: ‘¡Qué loco lo que están diciendo!’. No mucho más que eso”.

Aunque negó una relación, el locutor admitió: “Me parece divina”. Además, dejó abierta la posibilidad de que pudiera pasar algo más allá de una amistad: “En la vida uno no puede estar adivinando qué sucede y qué no… Me gusta mucho conocer a gente en general, vincularme con seres de bien, me parece que es algo que todos deberíamos hacer”.

Por otra parte, también se rumoreó que Luciano Castro mantendría una relación con la jurado del segmento de ShowMatch, La Academia, Jimena Barón. Al respecto, Rojas dijo: “Es un chico hermoso, soltero y está haciendo uso de su libertad. Me parece muy bien que lo haga. Pero no hablamos de eso. Él hace su vida de la forma que quiera, y yo hago la mía. No se pregunta. Eso también hace que la amistad siga. Por ahora venimos así”.

Al enterarse del revuelo, el actor negó que hubiera un vínculo con su colega en las redes sociales para evitar especulaciones. “Me están relacionando con una amiga de hace 18 años, Jimena, en algo que nada tengo que ver. Fíjense por favor. Gracias”, expresó el actor en una story de Instagram para dar fin a las versiones.

