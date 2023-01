El sindicato de Luz y Fuerza reclama un bono y arranca una protesta que puede afectar el servicio

Se trata del bono extraordinario de 30 mil pesos que anunció el Gobernador durante el año pasado y que se debía abonar con el aguinaldo, pero ante el incumplimiento, iniciaron una medida de fuerza. «Nosotros no pedimos de más ni menos, solo lo que corresponde, nada más», expresó Andrés Bobadilla, secretario general de Luz y Fuerza, al Grupo de Medios TVO.

«El bono, como había anunciado el Gobernador, se tenía que haber abonado con el aguinaldo y la empresa no cumplió con eso así que le deslindamos de responsabilidad al Gobernador. Aunque el bono no es todo lo que estamos reclamando hoy en día», agregó Bobadilla.

El sindicato que nuclea a los trabajadores de REFSA Energía ya adoptó una medida de fuerza que consiste en la retención de actividades por 1 hora al día de forma acumulativa conforme avance el reclamo. Esta determinación podría afectar a los usuarios del servicio de energía eléctrica.

«Nosotros esperábamos que ellos nos confirmen la fecha de pago y nos pasaron un escrito de que están juntando la plata, pero acá los compañeros quieren percibir el bono que dijo el Gobernador. Acá la empresa dice que no tiene capacidad para manejar tanta gente, pero nosotros tenemos el convenio colectivo de trabajo y eso lo tienen que respetar», manifestó Bobadilla.

Si bien el pago del bono es el principal punto de reclamo, el sindicato también solicita otras cuestiones a la empresa y que representan los intereses de sus trabajadores en toda la provincia.

Más reclamos

«También estamos reclamando el plantel básico y la recategorización de 145 empleados que hace 2 años que la empresa no tiene ninguna solución; también el tema de que los contratados vayan ingresando por etapa, ya que hay contratados que están hace 12 o 13 años trabajando y se merecen que estén en la empresa como un compañero de plantel básico», explicó el gremialista.

La medida de fuerza que inició ayer lunes tendrá la primera retención de actividades por 1 hora en la jornada de este martes. Desde el gremio indicaron que, si bien hay conversaciones con la empresa, aún no han obtenido respuestas concretas que solucionen los puntos reclamados y que posibiliten una anulación de las acciones adoptadas.

«Nosotros estamos en la espera del bono de 30 mil pesos, a parte de eso estamos pidiendo el plantel básico para que ingresen los 145 empleados y que también vayan entrando los empleados de más de 13 años. Se empezó con el trabajo a reglamento y se comienza con 1 hora, si hay solución no llegamos a la mínima medida de acción directa. Somos trabajadores esenciales, la empresa debería solucionar el problema. Nosotros no pedimos de más ni menos, solo lo que corresponde, nada más», finalizó Bobadilla.